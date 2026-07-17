Znate li čija je ovo kći? Odabrala je sličan put kao djed i otac koje Hrvati obožavaju

Iako nosi jedno od najpoznatijih prezimena hrvatskog glumišta, Klara Šovagović svoj je put pronašla iza kamere, a sada je za svoj rad osvojila i najveće domaće filmsko priznanje.

Još jedno izdanje Pulskog filmskog festivala uspješno je privedeno kraju, a među ovogodišnjim dobitnicima najprestižnije domaće filmske nagrade našlo se i jedno dobro poznato prezime.

Klara Šovagović osvojila je Zlatnu arenu za najbolju montažu, koju je podijelila s kolegom Damirom Čučićem za rad na filmu ''Ono što treba činiti''.

Klara Šovagović - 2 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL/Pixsell

Na svečanoj dodjeli nagrada Klara je na pozornicu izašla u ležernom plavom izdanju te s osmijehom primila jedno od najvažnijih priznanja u hrvatskoj filmskoj industriji. Ova nagrada predstavlja dosad najveće priznanje u njezinoj karijeri i potvrdu njezina rada iza kamere.

Klara Šovagović - 1 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL/Pixsell

Iako pripada mlađoj generaciji filmskih autorica, Klara iza sebe već ima niz zapaženih projekata. Kao montažerka potpisuje filmove ''Grčke marelice'', ''Dobrodošli doma'' te nagrađeni ''Ono što treba činiti'', koji joj je donio Zlatnu arenu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite li ovog markantnog glumca iz telenovela? Zbog ozljede je morao odustati od svojih snova

Mnogi možda ne znaju da dolazi iz jedne od najpoznatijih hrvatskih umjetničkih obitelji. Kći je proslavljenog glumca Filipa Šovagovića i liječnice Ruže Grizelj, a ujedno i unuka legendarnog glumca Fabijana Šovagovića, čije je ime ostalo trajno upisano u povijest hrvatskog glumišta.

Filip Šovagović - 1 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

No, za razliku od oca i djeda, Klara nije odabrala glumački poziv. Svoj profesionalni put pronašla je iza kamere, gdje se posvetila filmskoj montaži. Uz to je studirala francuski jezik i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a danas se smatra jednom od najperspektivnijih hrvatskih montažerki.

Pogledaji ovo Celebrity Osvanula je rijetka zajednička fotografija Čolićevih kćeri, prave su ljepotice!

Ovogodišnja Zlatna arena dodatno je učvrstila njezin status na domaćoj filmskoj sceni te pokazala da prezime Šovagović i dalje ostaje sinonim za vrhunska umjetnička ostvarenja.

Filip Šovagović - 3 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zvijezda Wimbledona udala se za bivšu klizačicu, svadba je bila sve samo ne obična!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kći našeg najpoznatijeg zabavljača u bikiniju partijala na Ultri, objavila je fotke