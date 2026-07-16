Divan potez kćeri Gorana Višnjića! Pozvala je građane da se pridruže važnoj akciji

Lana Lourdes Rupić, kći Gorana Višnjića, postala je zaštitno lice kampanje Prijatelja životinja za udomljavanje pasa, nastavljajući obiteljsku predanost zaštiti životinja nakon što je nedavno s majkom spasila i udomila kujicu iz ilegalnog azila na Učki.

Lana Lourdes Rupić, aktualna Kraljica Hrvatske i kći našeg glumca Gorana Višnjića, postala je zaštitno lice ovogodišnje kampanje udruge Prijatelji životinja "Obitelj na more, a pas na ulicu?!", kojom se već 24 godine upozorava na problem napuštanja kućnih ljubimaca tijekom ljetnih mjeseci i promiče odgovorno udomljavanje pasa i mačaka.

Lijepa studentica građevine već godinama aktivno pomaže životinjama, a njezinu obitelj čine i dva udomljena psa – Rija i Lou.

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Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Lourdes Rupić - 3 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Upravo je Lou nedavno spasila iz slučaja teškog zanemarivanja pasa pronađenih u ilegalnom azilu na području Učke, gdje su u akciji spašene desetine životinja. U njezinu spašavanju sudjelovala je zajedno s majkom Mirelom.

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"Nije slučajno da je upravo ona zaštitno lice naše ovogodišnje kampanje "Obitelj na more, a pas na ulicu?!", kojom već 24 godine promičemo odgovornu skrb za pse i mačke te upozoravamo na posljedice njihova napuštanja. Svojim sudjelovanjem u kampanji Lana želi potaknuti građane da umjesto kupnje životinja pruže priliku psima i mačkama koji čekaju dom u skloništima", napisala je udruga Prijatelji životinja u objavi kojom su ponosno pokazali novo zaštitno lice svoje kampanje, koju je fotografirao proslavljeni videograf i fotograf Pavle Kaplanec.

Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: GIORDANO CELLICH

Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Njezina ljubav prema životinjama ne iznenađuje s obzirom na to da je i njezin otac Goran Višnjić godinama poznat kao veliki zagovornik zaštite životinja. Glumac redovito podržava akcije za udomljavanje, promovira odgovorno vlasništvo nad kućnim ljubimcima te se često javno zalaže za prava životinja.

U kampanji Prijatelja životinja Lana pozira s udomljenim psima Olgom i Fendijem iz riječkog skloništa, uz snažnu poruku "Ljubav se ne kupuje. Čeka te u skloništu."

Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: GIORDANO CELLICH

Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: Josip Čekada/PR

"Nevjerojatno mi je da ovakvi psi još čekaju dom. Olga i Fendi su prekrasni, nježni, druželjubivi i puni ljubavi. Provela sam s njima samo kratko vrijeme, a već su mi se uvukli pod kožu. Nadam se da će im netko, upravo zahvaljujući ovoj kampanji, otvoriti svoje srce i pružiti im dom kakav zaslužuju", izjavila je Lana za kampanju.

Svojim sudjelovanjem želi potaknuti građane da umjesto kupnje pruže dom psima i mačkama koji čekaju novu priliku za sretan život.

Višnjić je nedavno pozvao i na prosvjed protiv gradnje megafarme pilića, o čemu više čitajte OVDJE.

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