Fani Stipković prolazak Španjolske proslavila u društvu holivudskog glumca i supruga legende

Fani Stipković sa suprugom Fernandom Hierrom u Dallasu je proslavila plasman Španjolske u finale Svjetskog prvenstva, gdje se družila i fotografirala s Javierom Bardemom te Danielom Semaan, suprugom Cesca Fàbregasa.
Fani Stipković iz prvih je redova pratila plasman Španjolske u finale Svjetskog prvenstva 2026., a veliko slavlje podijelila je sa svojim suprugom, legendarnim španjolskim nogometašem Fernandom Hierrom.3 vijesti o kojima se priča ''nije baš ugodno'' Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu'' nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Par je utakmicu gledao u Dallasu, odakle su se pohvalili nizom fotografija i videa s tribina te iz VIP prostora stadiona.
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Fani Stipković - 3 Foto: Instagram
Fani Stipković - 7 Foto: Instagram
Na društvenim mrežama Fani nije skrivala oduševljenje povijesnim uspjehom "Crvene furije", a svoje uzbuđenje podijelila je i sa svojim pratiteljima.
"New York, stižemo! Španjolska je u finalu. Jer snovi se ne čekaju. Za njima se ide. Vidimo se u finalu!", napisala je Fani, čime je otkrila da će zajedno sa suprugom otputovati u New York, gdje će bodriti Španjolce u borbi za naslov svjetskih prvaka.
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Osim što je slavila s Hierrom, Fani je tijekom večeri susrela brojna poznata lica. Među njima je bio i oskarovac Javier Bardem, jedan od najpoznatijih španjolskih glumaca, s kojim je rado pozirala za uspomenu. Fotografirala se i s Daniellom Semaan, suprugom bivšeg nogometnog asa Cesca Fàbregasa, a društvo su im pravili brojni članovi španjolske nogometne obitelji i prijatelji reprezentacije.
Fani Stipković - 4 Foto: Instagram
Fani Stipković - 6 Foto: Instagram
Na fotografijama se vidi i kako Fani ponosno nosi boje španjolske reprezentacije, pozira sa španjolskim dresom te obilazi izloženi trofej Svjetskog prvenstva. U opuštenom ljetnom izdanju, sa šeširom i sunčanim naočalama, nije skidala osmijeh s lica, dok je Hierro, jedan od najvećih kapetana u povijesti španjolskog nogometa, zajedno s njom uživao u velikoj pobjedi.
Fani Stipković - 2 Foto: Instagram
Fani Stipković - 1 Foto: Instagram
Fani često dijeli trenutke iz privatnog života sa suprugom, a ovo slavlje pokazalo je koliko je postala dio španjolske nogometne obitelji. Nakon plasmana u finale, pred njima je još jedan veliki izazov – završna utakmica u New Yorku, gdje će Španjolska pokušati osvojiti svoj drugi naslov svjetskog prvaka.
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