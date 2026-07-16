Fani Stipković prolazak Španjolske proslavila u društvu holivudskog glumca i supruga legende

Fani Stipković sa suprugom Fernandom Hierrom u Dallasu je proslavila plasman Španjolske u finale Svjetskog prvenstva, gdje se družila i fotografirala s Javierom Bardemom te Danielom Semaan, suprugom Cesca Fàbregasa.

Fani Stipković iz prvih je redova pratila plasman Španjolske u finale Svjetskog prvenstva 2026., a veliko slavlje podijelila je sa svojim suprugom, legendarnim španjolskim nogometašem Fernandom Hierrom.

Par je utakmicu gledao u Dallasu, odakle su se pohvalili nizom fotografija i videa s tribina te iz VIP prostora stadiona.

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Fani Stipković - 3 Foto: Instagram

Fani Stipković - 7 Foto: Instagram

Na društvenim mrežama Fani nije skrivala oduševljenje povijesnim uspjehom "Crvene furije", a svoje uzbuđenje podijelila je i sa svojim pratiteljima.

"New York, stižemo! Španjolska je u finalu. Jer snovi se ne čekaju. Za njima se ide. Vidimo se u finalu!", napisala je Fani, čime je otkrila da će zajedno sa suprugom otputovati u New York, gdje će bodriti Španjolce u borbi za naslov svjetskih prvaka.

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Osim što je slavila s Hierrom, Fani je tijekom večeri susrela brojna poznata lica. Među njima je bio i oskarovac Javier Bardem, jedan od najpoznatijih španjolskih glumaca, s kojim je rado pozirala za uspomenu. Fotografirala se i s Daniellom Semaan, suprugom bivšeg nogometnog asa Cesca Fàbregasa, a društvo su im pravili brojni članovi španjolske nogometne obitelji i prijatelji reprezentacije.

Fani Stipković - 4 Foto: Instagram

Fani Stipković - 6 Foto: Instagram

Na fotografijama se vidi i kako Fani ponosno nosi boje španjolske reprezentacije, pozira sa španjolskim dresom te obilazi izloženi trofej Svjetskog prvenstva. U opuštenom ljetnom izdanju, sa šeširom i sunčanim naočalama, nije skidala osmijeh s lica, dok je Hierro, jedan od najvećih kapetana u povijesti španjolskog nogometa, zajedno s njom uživao u velikoj pobjedi.

Fani Stipković - 2 Foto: Instagram

Fani Stipković - 1 Foto: Instagram

Fani često dijeli trenutke iz privatnog života sa suprugom, a ovo slavlje pokazalo je koliko je postala dio španjolske nogometne obitelji. Nakon plasmana u finale, pred njima je još jedan veliki izazov – završna utakmica u New Yorku, gdje će Španjolska pokušati osvojiti svoj drugi naslov svjetskog prvaka.

Poslije utakmice proiv Portugala poslala je emotivnu poruku, koju možete pročitati OVDJE.

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