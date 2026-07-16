Branko Đurić Đuro žestoko kritizirao novo pravilo na granici: "Ponižavajuće, u najmanju ruku"

Branko Đurić Đuro javno je kritizirao novi sustav Entry/Exit System (EES), nazvavši obavezno fotografiranje na granici između BiH i Hrvatske ponižavajućim.

Europska unija nedavno je uvela novi sustav evidentiranja ulaza u svoj teritorij pod nazivom Entry/Exit System (EES). Prilikom prvog ulaska putnicima se bilježe podaci iz putovnice, fotografija lica i biometrijski podaci, a cilj sustava je povećanje sigurnosti na vanjskim granicama Schengena i učinkovitije praćenje dopuštenog trajanja boravka.

Ipak, njegova primjena već je izazvala brojne reakcije putnika, a jedan od onih koji smatra da je riječ o nepotrebnom i ponižavajućem postupku je i Branko Đurić Đurić.

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Branko Đurić Đuro Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Branko Đurić Đuro Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Popularni glumac, redatelj i glazbenik oglasio se na Facebooku nakon prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske te izrazio nezadovoljstvo EES-om, koji podrazumijeva fotografiranje putnika pri ulasku u Europsku uniju.

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U objavi nije skrivao frustraciju zbog nove procedure, istaknuvši kako ga ona podsjeća na neka mračna vremena te se zapitao koja je svrha takvog postupanja prema putnicima.

"Oprostite, ali ovo obavezno slikanje ljudi na BiH - CRO granici me podsjeća na Do, Re, Mi, .. šizam. Ponižavajuće, u najmanju ruku. Koja je svrha ovog maltretiranja?", napisao je Đuro.

I dok ima onih koji su stali na njegovu stranu, ima i onih koji su mu poručili kako državljani Bosne i Hercegovine nisu jedini.

Branko Đurić Đuro - 2 Foto: CROPIX

Branko Đurić Đuro - 1 Foto: CROPIX

"Jednako kao Bosanci, slikavaju se i stoje u redu Britanci, Amerikanci, Japanci... I svi ostali koji nisu u EU, isto kao na Hrvatskoj, tako vam je i na svakoj drugoj granici koja je vanjska od EU, Mađarska, Grčka, Poljska", "Evo neka ima smisla to sve proći jednom ali kakav je smisao to prolaziti svaki put? Zar im je softver toliko loš da ne mogu pohraniti već uzete podatke i vezati ih za putnu ispravu?", "Ja kad tamo stanem da me fotkaju, svaki put se osjecam kao da stojim u nekom redu za streljanje", "Ma nebi mi ni smetalo toliko da se i oni moraju slikati kada ulaze u BiH", napisali su mu u komentarima.

Kako izgleda njegova kći koja je početkom godine postala majka, pogledajte OVDJE.

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