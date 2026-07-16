Ljetna razglednica našeg nogometaša: Trenutak sa sinom koji zrači mirom i obiteljskom srećom

Andrej Kramarić prije operacije trbušnog zida slobodne je dane proveo u ribolovu sa sinom Viktorom, uživajući u zajedničkim trenucima uz more.
Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić dane prije odlaska na operaciju trbušnog zida odlučio je provesti daleko od nogometnih terena i reflektora.3 vijesti o kojima se priča ''nije baš ugodno'' Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu'' nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Naš vatreni, koji je donedavno nastupao na Svjetskom prvenstvu, ovih dana se aktivno odmara na našoj obali, a u tome mu pomaže društvo sina Viktora.
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Andrej Kramarić - 2 Foto: Instagram
Andrej Kramarić sa suprugom Mijom - 2 Foto: Instagram
Andrej Kramarić Foto: Niksa Stipanicev/Cropix
Na fotografijama koje je podijelio vidi se kako otac i sin zajedno pecaju uz more u idiličnoj atmosferi zalaska sunca. Mali Viktor nije skrivao oduševljenje ulovom, a na jednoj fotografiji široko se osmjehuje dok pozira uz oca i kanticu s nekoliko ulovljenih ribica.
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Romantičan prizor uz more pokazuje koliko Kramarić cijeni obiteljske trenutke, a upravo su oni bili njegov izbor za opuštanje prije nego što će privremeno pauzirati zbog zdravstvenog zahvata.
Andrej Kramarić s djevojkom (FOTO: Matija Habljak/PIXSELL)
Andrej Kramarić (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Nogometaš Hoffenheima dobio je sina Viktora s lijepom veterinarkom Mijom Ćurković, s kojom je u vezi od 2017. godine. Osim petogodišnjeg Viktora, par ima i kćer Evu, rođenu netom uoči Europskog prvenstva 2024. godine.
Andrej Kramarić - 1 Foto: Instagram
Andrej Kramarić Foto: Instagram
Kramarić će uskoro biti podvrgnut operaciji trbušnog zida, zbog koje ga očekuje kraća stanka i oporavak prije povratka na teren. Čini se da je slobodne dane iskoristio na najbolji mogući način – u prirodi i s najmlađim članovima obitelji.
Nakon pobjede protiv Paname, Kramarić je pokazao kako su zajedno slavili, o čemu više čitajte OVDJE.
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