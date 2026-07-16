Ljetna razglednica našeg nogometaša: Trenutak sa sinom koji zrači mirom i obiteljskom srećom

Andrej Kramarić prije operacije trbušnog zida slobodne je dane proveo u ribolovu sa sinom Viktorom, uživajući u zajedničkim trenucima uz more.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić dane prije odlaska na operaciju trbušnog zida odlučio je provesti daleko od nogometnih terena i reflektora.

Naš vatreni, koji je donedavno nastupao na Svjetskom prvenstvu, ovih dana se aktivno odmara na našoj obali, a u tome mu pomaže društvo sina Viktora.

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Andrej Kramarić - 2 Foto: Instagram

Andrej Kramarić sa suprugom Mijom - 2 Foto: Instagram

Andrej Kramarić Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Na fotografijama koje je podijelio vidi se kako otac i sin zajedno pecaju uz more u idiličnoj atmosferi zalaska sunca. Mali Viktor nije skrivao oduševljenje ulovom, a na jednoj fotografiji široko se osmjehuje dok pozira uz oca i kanticu s nekoliko ulovljenih ribica.

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Romantičan prizor uz more pokazuje koliko Kramarić cijeni obiteljske trenutke, a upravo su oni bili njegov izbor za opuštanje prije nego što će privremeno pauzirati zbog zdravstvenog zahvata.

Andrej Kramarić s djevojkom (FOTO: Matija Habljak/PIXSELL)

Andrej Kramarić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Nogometaš Hoffenheima dobio je sina Viktora s lijepom veterinarkom Mijom Ćurković, s kojom je u vezi od 2017. godine. Osim petogodišnjeg Viktora, par ima i kćer Evu, rođenu netom uoči Europskog prvenstva 2024. godine.

Andrej Kramarić - 1 Foto: Instagram

Andrej Kramarić Foto: Instagram

Kramarić će uskoro biti podvrgnut operaciji trbušnog zida, zbog koje ga očekuje kraća stanka i oporavak prije povratka na teren. Čini se da je slobodne dane iskoristio na najbolji mogući način – u prirodi i s najmlađim članovima obitelji.

Nakon pobjede protiv Paname, Kramarić je pokazao kako su zajedno slavili, o čemu više čitajte OVDJE.

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