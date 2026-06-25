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Najljepša nagrada nakon pobjede! Kramarić pokazao rijetke prizore s prekrasnom suprugom i djecom

Piše E. G., Danas @ 21:54 Celebrity komentari
Andrej Kramarić Andrej Kramarić Foto: Instagram

Andrej Kramarić nakon pobjede Hrvatske nad Panamom podijelio je emotivne obiteljske fotografije sa suprugom Mijom, djecom Viktorom i Evom te majkom Danicom, a zajedno s djecom pozirao je i s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom.

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