Najljepša nagrada nakon pobjede! Kramarić pokazao rijetke prizore s prekrasnom suprugom i djecom

Andrej Kramarić nakon pobjede Hrvatske nad Panamom podijelio je emotivne obiteljske fotografije sa suprugom Mijom, djecom Viktorom i Evom te majkom Danicom, a zajedno s djecom pozirao je i s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom.

Dojmovi reprezentativaca Hrvatske nakon pobjede nad Panamom 1:0 nisu se smanjili ni poslije nekoliko dana.

Nakon iscrpna dva sata naši Vatreni dobili su priliku družiti se s obiteljima na tribinama, a među njima je bio i Andrej Kramarić, koji je podijelio emotivne fotografije koje su pokazale da su mu najveća podrška upravo njegova obitelj.

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Na Instagramu je objavio niz fotografija snimljenih na stadionu u Torontu, gdje su ga nakon utakmice dočekali supruga Mia, sin Viktor, kći Eva i majka Danica. Obitelj je pozirala u hrvatskim dresovima, a posebno su pažnju privukli najmlađi članovi, koji nisu skrivali oduševljenje velikim slavljem Vatrenih.

Andrej Kramarić sa suprugom Mijom - 3 Foto: Instagram

Andrej Kramarić sa suprugom - 1 Foto: Andrej Kramarić/Instagram

Andrej Kramarić s djevojkom (FOTO: Matija Habljak/PIXSELL)

Na jednoj od fotografija Kramarić grli kćerkicu Evu, dok se na drugoj cijela obitelj smiješi pred objektivom, a mali Viktor ponosno nosi dres s brojem devet. Među objavljenim trenucima našla se i fotografija na kojoj su se Andrej te njegova djeca fotografirali s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, koji je utakmicu pratio iz VIP lože.

"Pokaži zube, daj nos i ne diraj uho", napisao je u opisu objave na Instagramu s kojom se pohvalio rijetkim prizorima svoje četveročlane obitelji i majke, koja radi kao ravnateljica jedne od ključnih uprava u Ministarstvu zdravstva.

Andrej Kramarić s roditeljima Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Andrej Kramarić i supruga Mia - 2 Foto: Instagram

Andrej Kramarić Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Fotografije su u kratkom roku prikupile brojne reakcije pratitelja, koji su u komentarima istaknuli koliko je lijepo vidjeti reprezentativca okruženog najbližima nakon velike pobjede te su obitelji Kramarić uputili brojne komplimente i čestitke.

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