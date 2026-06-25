Ne vjeruju da ima 52 godine! Majka zvijezde BiH reprezentacije privukla je sve poglede u SAD-u

Fatima Demirović, 52-godišnja majka bosanskohercegovačkog reprezentativca Ermedina Demirovića, posljednjih je dana privukla veliku pozornost javnosti svojim mladolikim izgledom i elegantnim modnim kombinacijama dok iz SAD-a bodri sina na Svjetskom prvenstvu.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavit će svoj put na Svjetskom nogometnom prvenstvu, nakon što je kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa prošla u šesnaestinu finala. Veliku ulogu u BIH timu odigrao je Ermedin Demirović, koji inače igra u Stuttgartu.

I dok se priprema za susret sa Sjedinjenim Američkim Državama, pozornost javnosti posljednjih je dana privukla njegova majka Fatima Demirović.

Fatima Demirović - 4 Foto: Instagram

Pedesetdvogodišnja Fatima trenutačno se nalazi u SAD-u, gdje zajedno s ostatkom obitelji bodri sina na najvećoj nogometnoj smotri. Uz Ermedinovu suprugu Sandru i njihovu kćerkicu Leanu, jedna je od njegovih najvećih podrški tijekom natjecanja.

Iako nije javna osoba, Fatima je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuje fotografije s putovanja i obiteljskih trenutaka.

Upravo su njezine posljednje objave iz Kalifornije izazvale velik interes pratitelja i medija, koji su posebno istaknuli njezin mladolik izgled i modne kombinacije.

Fatima Demirović - 6 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"

Na fotografijama iz Los Angelesa pozirala je u ležernim ljetnim kombinacijama, a brojni pratitelji u komentarima nisu skrivali oduševljenje. Mnogi su istaknuli da izgleda znatno mlađe od svojih 52 godine te su pohvalili njezin osjećaj za stil.

Da mu je majka jedna od najvećih životnih potpora, ranije je otkrio i sam Ermedin Demirović. U razgovoru za njemačke medije prisjetio se odlaska od kuće sa samo 16 godina, kada je zbog nogometne karijere prešao u akademiju RB Leipziga.

Fatima Demirović - 3 Foto: Instagram

Fatima Demirović - 5 Foto: Instagram

"To je bio najgori trenutak u životu moje mame", rekao je nogometaš, dodavši kako njegova majka i danas teško podnosi svaki rastanak te da joj popularnost, novac i medijska pažnja nikada nisu bili važni.

Fatima Demirović - 1 Foto: Instagram

Dok Ermedin pokušava ostvariti što bolji rezultat s reprezentacijom Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, Fatima je iz prvih redova njegova najglasnija navijačica. A zahvaljujući objavama na društvenim mrežama, posljednjih je dana postala jedno od najspominjanijih imena među obiteljima reprezentativaca u regiji.

Kako izgleda Demirovićeva supruga, pogledajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Sve joj pristaje! Naša voditeljica odmor na moru začinila fotkama koje ističu besprijekornu liniju

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Za fotke Dilette Leotte u badiću nije potreban opis, čudo je kako izgleda nakon poroda

Pogledaji ovo Celebrity Ni u 46. godini joj nema ravne! U bikiniju pokazala figuru, a jedan detalj raspirio je glasine o zarukama

Pogledaji ovo Celebrity Par iz MasterChefa poslao snažnu poruku usred navijačke euforije: "Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače..."

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.