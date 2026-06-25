Ni u 46. godini joj nema ravne! U bikiniju pokazala figuru, a jedan detalj raspirio je glasine o zarukama

Alessandra Ambrosio uživala je s djecom na plaži u Miamiju, gdje je u žutom bikiniju pokazala zavidnu figuru u 46. godini, a veliki prsten na lijevoj ruci ponovno je potaknuo glasine o zarukama s dečkom Buckom Palmerom.

Victorijina anđelica Alessandra Ambrosio ponovno je pokazala zašto slovi za jednu od najljepših manekenki svijeta.

Brazilska ljepotica fotografirana je na plaži South Beach u Miamiju, gdje je uživala u obiteljskom odmoru sa sinom Noahom Phoenixom i kćeri Anjom.

Galerija 25 25 25 25 25

Alessandra Ambrosio - 3 Foto: Profimedia

Alessandra je za dan na plaži odabrala upečatljiv žuti bikini koji je istaknuo njezinu vitku figuru, dok je mokrom kosom i sunčanim naočalama bezbrižno šetala plićakom i uživala u druženju s djecom. U jednom trenutku pridružila se sinu u igri s loptom, pokazujući da joj obiteljski trenuci znače jednako koliko i uspješna karijera.

Alessandra Ambrosio - 4 Foto: Profimedia

Iako je cijeli život posvetila modi i zdravom načinu života, mnogi su ostali impresionirani njezinim izgledom. U 46. godini Alessandra i dalje održava besprijekornu liniju zahvaljujući redovitim treninzima, jogi, pilatesu i uravnoteženoj prehrani, zbog čega i danas bez problema nosi odvažne modele kupaćih kostima i izgleda gotovo jednako kao u vrijeme kada je dominirala pistama Victoria's Secreta.

No osim njezine forme, pažnju fotografa privukao je i jedan modni detalj. Na prstenjaku lijeve ruke Alessandra je nosila veliki prsten, što je odmah potaknulo nagađanja da bi se mogla zaručiti.

Alessandra Ambrosio - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"

Podsjetimo, brazilska manekenka od kraja 2024. godine ljubi Bucka Palmera, a svoju su vezu javno potvrdili u prosincu iste godine kada mu je Alessandra na društvenim mrežama uputila emotivnu rođendansku čestitku. Iako zasad nisu komentirali glasine o mogućim zarukama, veliki prsten nije promaknuo budnom oku fotografa i obožavatelja.

Alessandra Ambrosio - 1 Foto: Profimedia

Dok se nagađanja nastavljaju, Alessandra očito maksimalno koristi ljetne dane – uživajući u suncu, moru i vremenu provedenom s obitelji.

Alessandra Ambrosio - 12 Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio - 1 Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia

Kako je podržala svoj Brazil, pogledajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Pogledaji ovo Celebrity Par iz MasterChefa poslao snažnu poruku usred navijačke euforije: "Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BiH nogometaše na svakom koraku?

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.