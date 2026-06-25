Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"

Mate Bulić pozvao je obožavatelje na malonogometni turnir i feštu u Orguzu na kojoj će nastupiti, no njegov izgled u videu izazvao je zabrinutost brojnih pratitelja koji su mu u komentarima poželjeli dobro zdravlje.

Kralj dijaspore Mate Bulić pojavio se u videu koji je na TikToku objavila Udruga građana "6 sela Orguz", a u njemu je pozvao obožavatelje da krajem srpnja i početkom kolovoza posjete tradicionalni malonogometni turnir i feštu u Orguzu, na kojoj će i nastupiti.

Video je u kratkom roku prikupio velik broj pregleda i komentara, no mnogima je više od samog poziva za oko zapelo pjevačevo zdravstveno stanje.

Galerija 13 13 13 13 13

U opuštenom izdanju, Bulić je u videoporuci pozvao sve da dođu na sportsko-zabavnu manifestaciju i uživaju u dobroj atmosferi, no ispod objave ubrzo su se počeli nizati komentari zabrinutih pratitelja. Mnogi su primijetili da izgleda vidno mršavije nego prije te su mu uputili riječi podrške i želje za što boljim zdravljem.

Mate Bulić - 2 Foto: TikTok Screenshot

Mate Bulić - 4 Foto: TikTok Screenshot

Mate Bulić - 2 Foto: PR

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BiH nogometaše na svakom koraku?

"Ne prepoznah čovjeka na prvu", "Mate zdravlje ti želim", "Sretno ljudina drž' se", "Neprepoznatljiv", "Baš mi je žao nekako da ga vidim ovako narušenog zdravlja. Dragi Bog nek mu dadne snage i nek se oporavi čim prije", "Dušo draga Bog ti dao zdravlja da nam još dugo poživiš" i "Mate, jesi li to ti", samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod videa.

Mate Bulić - 4 Foto: TikTok Screenshot

Mate Bulić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mate Bulić Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM promo

Bulić je posljednjih godina otvoreno govorio o zdravstvenim problemima s kojima se suočavao nakon teške bolesti, zbog koje je morao usporiti tempo nastupa. Unatoč tome, i dalje se povremeno vraća publici, a njegov nastup u Orguzu trebao bi biti jedan od događaja ovogodišnje ljetne manifestacije.

Pjevač piše i autobiografiju, o čemu više čitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Užarila je Instagram u mini haljini s dekolteom

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Za fotke Dilette Leotte u badiću nije potreban opis, čudo je kako izgleda nakon poroda

Pogledaji ovo Celebrity Par iz MasterChefa poslao snažnu poruku usred navijačke euforije: "Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače..."

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug Indire Levak slomljen zbog velikog gubitka: ''Znam da ćemo se opet sresti...''

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.