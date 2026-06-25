Bivši suprug Indire Levak slomljen zbog velikog gubitka: ''Znam da ćemo se opet sresti...''

Miroslav Levak podijelio je s pratiteljima tužnu vijest koja ga je duboko pogodila – oprostio se od svoje dugogodišnje četveronožne prijateljice Blue.

Miroslav Levak prolazi kroz teško razdoblje nakon što je ostao bez svog vjernog kućnog ljubimca Blue, koja je godinama bila važan dio njegova života. Tužnu vijest podijelio je na Instagramu uz emotivnu poruku koja je dirnula brojne pratitelje.

''Nažalost došao je i ovaj tužan dan kad smo se zauvijek rastali... Ali nismo, znam da ćemo se opet sresti u vječnosti, znam da me čekaš tamo... Volim te'', napisao je Levak uz fotografiju svoje ljubimice.

Miroslav Levak Foto: Instagram

Blue nije bila samo njegov kućni ljubimac, već i zajednički pas njega i bivše supruge Indire Levak. I nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima te su zajedno nastavili brinuti o njoj. Oboje su često na društvenim mrežama dijelili fotografije i trenutke provedene sa svojom vjernom četveronožnom prijateljicom.

Miroslav Levak Foto: Instagram

Koliko mu je Blue značila, Miroslav je pokazivao i ranije kroz brojne objave. Jednom ju je u šali opisao kao svoje idealno društvo za kavu.

Miroslav Levak Foto: Instagram

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''Moje najbolje društvo za kavu, žena koja ne pije, ne puši, bezuvjetno me voli i ne gleda druge frajere'', napisao je tada.

Objavu pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Indira i Miroslav Levak razveli su se prije dvije godine nakon 11 godina braka, no unatoč kraju njihove ljubavne priče ostali su u prijateljskim odnosima. Blue je i nakon razvoda ostala važna poveznica u njihovim životima, a njezin odlazak za oboje predstavlja veliki emotivni gubitak.

Indira i Miroslav Levak Foto: Instagram

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