Blanka Vlašić ne miruje ni u mirovini, evo za koji se sport odlučila poslije atletike!

Hrvatska atletičarka Blanka Vlašić još je jednom pokazala koliko uživa u aktivnom načinu života, a novom objavom na društvenim mrežama ponovno je privukla pažnju svojih brojnih pratitelja.

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić razveselila je pratitelje na društvenim mrežama objavom koja je u kratkom roku prikupila brojne pozitivne reakcije.

Blanka je podijelila video na kojem trči, a u jednom trenutku nakon treninga legla je na pod i rukom prekrila lice, dajući do znanja koliko se iscrpila, ali i koliko uživa u onome što radi.

Blanka Vlašić Foto: Instagram

"Trčanje je moje sretno mjesto", kratko je napisala uz objavu, a njezini pratitelji zasuli su je komplimentima i porukama podrške.

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Nije to prvi put da bivša svjetska prvakinja dijeli svoju ljubav prema trčanju. Nedavno je objavila još jednu snimku treninga te se kroz humor osvrnula na reakcije koje takve objave izazivaju.

Otkrila je kako njezina obitelj i prijatelji na nove videe trčanja uglavnom kolutaju očima i pitaju se što je ponovno objavila, dok su nepoznati ljudi oduševljeni te joj upućuju riječi divljenja i podrške.

Venera Vlašić, Blanka Vlašić Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX

Blanka Vlašić - 3 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

"Pogotovo taj jedan prijatelj", našalila se tada Blanka, nasmijavši brojne pratitelje. Video pogledajte OVDJE.

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Njezine objave redovito pokazuju da, i nakon završetka vrhunske sportske karijere, nije izgubila strast prema treningu i aktivnom načinu života.

Podsjetimo, posljednjih godina Blanka je u fokusu hrvatske javnosti zbog odnosa s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom koji je otkrio da su navodno živjeli otvoren brak. Više čitajte OVDJE.

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