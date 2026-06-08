Od Vico iz "Rebeldea" do kraljice sapunica: Njezina popularnost ne jenjava već dva desetljeća

Angelique Boyer od djevojke koja je karijeru započela u Televisinoj školi glume izrasla je u jednu od najuspješnijih glumica latinoameričkih telenovela.

Kada se početkom 2000-ih pojavila serija "Rebelde", malo tko je mogao pretpostaviti koliko će mladih glumaca i pjevača iznjedriti. Dok su najveću slavu tada stekli članovi grupe RBD, među glumačkom postavom nalazila se i mlada Angelique Boyer, koja je utjelovila Victoriju "Vico" Paz.

Upravo joj je ta uloga otvorila vrata velikoj karijeri, a danas je smatraju jednom od najuspješnijih i najnagrađivanijih glumica meksičkih telenovela.

Galerija 8 8 8 8 8

Angelique Boyer - 1 Foto: Profimedia

Angelique Monique-Paulette Boyer Rousseau rođena je 4. srpnja 1988. godine u francuskom Saint-Claudeu, no već s dvije godine preselila se s obitelji u Meksiko, gdje je odrasla. Još kao djevojčica pokazivala je interes za glumu, pjevanje i ples. Bavila se manekenstvom od pete godine, a školovala se u prestižnom Televisinu Centru za umjetničko obrazovanje (CEA), koji je iznjedrio brojne zvijezde meksičkih sapunica. Prije glume okušala se i u glazbi kao članica dječjih grupa Rabanitos Verdes i kasnije C3Q'S.

Angelique Boyer - 7 Foto: Profimedia

Angelique Boyer - 5 Foto: Profimedia

Prve televizijske korake napravila je 2004. u seriji "Corazones al límite", a iste godine dobila je ulogu Vico u Rebeldeu. Publika ju je brzo zavoljela, no pravi proboj dogodio se nekoliko godina kasnije. Nakon nastupa u serijama "Muchachitas como tú", "Alma de hierro" i "Corazón salvaje", 2010. godine dobila je naslovnu ulogu u telenoveli "Teresa". Lik ambiciozne i manipulativne djevojke koja želi pobjeći od siromaštva pretvorio ju je u veliku zvijezdu i donio joj niz nagrada za najbolju glumicu.

Angelique Boyer - 5 Foto: YouTube Screenshot

Angelique Boyer - 4 Foto: YouTube Screenshot

Angelique Boyer - 2 Foto: YouTube Screenshot

Nakon "Terese" uslijedili su novi veliki hitovi. Glumila je Elisu u "Abismo de pasión", Montserrat u "Lo que la vida me robó", trostruku glavnu ulogu u "Tres veces Ana", Lucíju u "Amar a muerte", Elisu u "Imperio de mentiras" te Leonu u "El amor invencible". Mnoge od tih serija ostvarile su odličnu gledanost diljem Latinske Amerike i učvrstile njezin status kraljice telenovela.

Iako je tijekom karijere uglavnom izbjegavala velike skandale, njezin privatni život često je punio naslovnice. Posebnu pažnju izazvala je veza s poznatim producentom Joséom Albertom Castrom, koji je od nje bio stariji više od 25 godina. Njihova veza trajala je od 2011. do 2014. godine i izazivala brojne komentare u javnosti.

Angelique Boyer - 6 Foto: Profimedia

Nakon prekida započela je vezu s argentinskim glumcem Sebastiánom Rullijem, s kojim je i danas. Par se upoznao na snimanjima telenovela, a mnogi ih smatraju jednim od najstabilnijih i najomiljenijih parova latinoameričke televizije. Unatoč brojnim nagađanjima, više puta su poručili da im brak nije prioritet te da uživaju u životu bez formalnog vjenčanja.

Jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu dogodio se 2014. godine kada joj je preminula majka Sylvie Rousseau nakon komplikacija povezanih sa srčanim problemima. Angelique je o tom gubitku godinama govorila vrlo emotivno, ističući kako ju je upravo taj događaj promijenio i učinio snažnijom osobom.

Angelique Boyer - 4 Foto: Profimedia

Angelique Boyer - 2 Foto: Profimedia

Danas je Boyer i dalje među najtraženijim glumicama u svijetu telenovela. Posljednjih godina gledatelji su je pratili u serijama "El amor invencible", "El extraño retorno de Diana Salazar" te novim televizijskim projektima koji potvrđuju da njezina popularnost ne jenjava ni nakon više od dva desetljeća karijere. Od buntovne Vico iz Rebeldea do jedne od najvećih zvijezda Televise, Angelique Boyer ostala je jedno od zaštitnih lica modernih latinoameričkih sapunica.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Maja Šuput razuzdala se u noćnim satima na Ibizi, u haljini golih leđa zaplesala je s mlađahnim muškarcem

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Ivana Knoll snimila je Budimirov gol protiv Paname, tribine su eksplodirale!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.