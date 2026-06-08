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Od Vico iz "Rebeldea" do kraljice sapunica: Njezina popularnost ne jenjava već dva desetljeća

Piše E. G., Danas @ 06:25 Nekad i sad komentari
Angelique Boyer - 6 Angelique Boyer - 6 Foto: YouTube Screenshot

Angelique Boyer od djevojke koja je karijeru započela u Televisinoj školi glume izrasla je u jednu od najuspješnijih glumica latinoameričkih telenovela.

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