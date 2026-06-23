Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''

Od lokalnih fešti do najvećih pozornica u Hrvatskoj, Ivan Licul posljednjih godina gradi karijeru o kojoj mnogi glazbenici mogu samo sanjati. Harmonikaš iz Istre otkrio nam je sve o glazbenom putu, velikim ambicijama, nastupu u pulskoj Areni prije Harisa Džinovića, ali i o privatnom životu koji uspješno čuva daleko od očiju javnosti.

Iza njega je više od 300 nastupa godišnje, nastupi na velikim pozornicama diljem Hrvatske, a nedavno je publici predstavio i svoju prvu autorsku pjesmu ''Ala šu, ala daj''.

Harmonikaš i glazbenik Ivan Licul jedno je od najprepoznatljivijih mladih imena domaće glazbene scene, a u razgovoru za naš portal otkrio je kako izgleda život na cesti, zašto je baš sada odlučio krenuti autorskim putem, što mu znači nastup u pulskoj Areni prije Harisa Džinovića, sanja li vlastiti koncert u Areni te koliko su mu važni obitelj, sport i privatni život izvan reflektora.

Ivan Licul - 1 Foto: Privatan album

Iako ga publika najčešće prepoznaje po virtuoznim nastupima na harmonici i nevjerojatnoj energiji koju donosi na pozornicu, Ivan Licul puno je više od toga.

''Ja sam Ivan Licul, mladi glazbenik iz Istre, harmonikaš i profesor glazbene pedagogije. Završio sam Muzičku akademiju, a glazba je dio mog života otkad znam za sebe. Harmonika je moj najvjerniji suputnik kroz djetinjstvo, obrazovanje i profesionalni put. Uz glazbu sam se dugi niz godina aktivno bavio i nogometom, koji je zbog sve većeg broja nastupa i profesionalnog glazbenog puta ipak morao pasti u drugi plan. Osim što nastupam, volim učiti, napredovati i istraživati različite glazbene stilove. Smatram se osobom koja je uporna, prizemljena i zahvalna na svakoj prilici koju mi je glazba pružila.''

Da se radi o jednom od najtraženijih harmonikaša u regiji potvrđuje i podatak da je prošle godine odradio više od 300 nastupa.

''Istina je, prošla godina bila je izuzetno intenzivna i iza mene je više od 300 nastupa. Kada to čovjek izgovori na glas, tek tada shvati koliko je to zapravo dana provedenih na putu, na pozornici i među ljudima. Svaka fešta nosi neku svoju posebnu priču i teško mi je izdvojiti samo jednu kao najluđu jer su upravo spontani trenuci oni koje najviše pamtim. Bilo je nastupa koji su trajali do ranih jutarnjih sati, trenutaka kada publika ne želi otići kući i kada osjetiš da si s ljudima stvorio posebnu energiju. Upravo zbog takvih trenutaka ovaj posao volim najviše.''

Ivan Licul - 10 Foto: Privatan album

Ivan Licul - 2 Foto: Privatan album

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Nakon godina tijekom kojih je publiku osvajao interpretacijama tuđih pjesama, ove godine odlučio je napraviti važan iskorak i predstaviti svoj prvi autorski singl.

''Mislim da je za sve u životu potrebno pravo vrijeme. Nakon godina sviranja tuđih pjesama, nastupa i stjecanja iskustva, osjetio sam da je došao trenutak da publici predstavim nešto što nosi moj osobni pečat. Htio sam pokazati i jednu drugu stranu sebe, ne samo kao izvođača, nego i kao glazbenika koji ima svoju priču i emociju koju želi prenijeti kroz autorski rad.''

Njegova pjesma ''Ala šu, ala daj'' već je na prvo slušanje osvojila publiku, a Ivan priznaje kako je upravo istarski identitet bio jedna od glavnih inspiracija.

''Apsolutno. Iako je pjesma zabavna i vesela, ona u sebi nosi duh Istre, naš mentalitet, običaje, humor i način života. Željeli smo stvoriti pjesmu uz koju će ljudi zaplesati, zapjevati i osjetiti onaj pravi domaći štih. Istra je moj dom i bilo mi je važno da se taj dio mene osjeti kroz pjesmu.''

Pozitivne reakcije nisu izostale ni nakon objave.

''Reakcije su stvarno premašile moja očekivanja. Ljudi su vrlo brzo prihvatili pjesmu, počeli je pjevati na nastupima i dijeliti pozitivne komentare. Najveća nagrada svakom glazbeniku je kada vidi da je publika prepoznala emociju i energiju koju je uložio u neki projekt. To mi daje dodatni vjetar u leđa za sve što dolazi.''

A čini se da je ovo tek početak njegovog autorskog puta.

''Imam puno ideja i svakako ne želim stati na jednoj pjesmi. Već razmišljamo o novim projektima i vjerujem da će publika u budućnosti moći čuti još mojih autorskih pjesama. Ne želim ništa požurivati, želim da svaka pjesma bude kvalitetna i da ima svoju priču. Album je sigurno jedan od ciljeva, ali korak po korak.''

Ivan Licul - 11 Foto: Privatan album

Kao glazbenik koji bez problema prelazi iz klasike u narodnu glazbu, iz sevdaha u zabavne hitove, teško ga je svrstati u samo jednu kategoriju.

''Upravo ta raznolikost je ono što me najviše privlači u glazbi. Svaki žanr ima svoje posebnosti i zahtjeva drugačiji pristup. Klasična glazba traži veliku preciznost i disciplinu, dok su sevdah i narodna glazba puni emocije i interpretacije. Teško mi je izdvojiti najdraži žanr jer u svakom pronalazim nešto posebno, ali najviše volim glazbu koja uspije dotaknuti ljude bez obzira na stil.''

Iza glamura pozornice krije se i druga strana glazbenog života, ona koju publika rijetko vidi.

''Mnogi vide samo nekoliko sati nastupa i zabave, ali iza toga stoji puno odricanja, putovanja, priprema i neprospavanih noći. Često se događa da vikende, blagdane i posebne dane provodim radeći dok su drugi sa svojim obiteljima i prijateljima. S druge strane, privilegija je raditi posao koji voliš i imati priliku usrećiti toliko ljudi kroz glazbu.''

Ivan Licul - 7 Foto: Privatan album

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Zbog svega što je s 26 godina postigao, mnogi ga već danas svrstavaju među najprepoznatljivija imena kada je riječ o harmonici na hrvatskoj sceni.

''Naravno da mi laska kada ljudi prepoznaju moj rad i kada me uspoređuju s najboljima, ali to doživljavam prije svega kao veliku odgovornost. Trudim se ostati skroman i fokusiran na vlastiti napredak. Pritisak uvijek postoji, ali ga gledam kao motivaciju da svaki sljedeći nastup bude bolji od prethodnog.''

Posebno mjesto u njegovim sjećanjima imaju veliki koncerti pred brojnom publikom.

''Svaki nastup nosi neku uspomenu, ali posebno pamtim one na kojima osjetim nevjerojatnu povezanost s publikom. To su trenuci kada tisuće glasova pjevaju zajedno, poput onog prošlo ljeto na pozornici u Cave Romane u Vinkuranu prije Halida Bešlića ili pak kao gost u Pulskoj Areni prije Plavog Orkestra.''

Ipak, veličina pozornice za njega nije presudna.

''Svaki nastup ima svoju čar. Velike pozornice donose posebnu energiju, adrenalin i osjećaj spektakla, dok manje fešte imaju onu toplinu i bliskost gdje možeš ostvariti izravan kontakt sa svakom osobom. Iskreno, najvažnije mi je da publika uživa bez obzira radi li se o deset ili deset tisuća ljudi.''

Ivan Licul - 6 Foto: Privatan album

Pred njim je i još jedan veliki trenutak – nastup u pulskoj Areni prije Harisa Džinovića.

''Bio je to jedan od onih trenutaka koje dugo pamtiš. Nastupiti u pulskoj Areni je san svakog glazbenika, a imati priliku otvoriti koncert jednog velikog imena poput Harisa Džinovića za mene predstavlja ogromnu čast i priznanje za dosadašnji rad. Osjećam veliko uzbuđenje, ali i odgovornost da publici pružim svoj maksimum.''

Harisovi hitovi neizostavan su dio njegovog repertoara, postoji li neka pjesma koju posebno voli?

''Haris ima brojne bezvremenske hitove koji su obilježili mnoge generacije. Teško je izdvojiti samo jednu pjesmu, ali njegove pjesme uvijek izazovu posebnu emociju kod publike i često ih s velikim zadovoljstvom izvodim na svojim nastupima.''

Ivan Licul - 12 Foto: Privatan album

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Što bi za njega značilo jednog dana samostalno napuniti Arenu?

''To bi sigurno bio jedan od najvećih trenutaka u mom životu i karijeri. Arena nije samo pozornica, ona je simbol naše povijesti i mjesto na kojem su nastupila velika glazbena imena. Napuniti je vlastitim koncertom značilo bi da je sav trud, rad i odricanje kroz godine prepoznala publika, a to je najveća nagrada koju glazbenik može dobiti.''

Kada se ugase reflektori, Ivan nastoji pronaći vrijeme za najbliže ljude i aktivnosti koje ga opuštaju.

''Slobodno vrijeme nastojim provesti s obitelji, prijateljima i ljudima koji me pune pozitivnom energijom. Volim nogomet, trening i aktivnosti koje me opuštaju te mi pomažu da održim ravnotežu između privatnog života i vrlo dinamičnog glazbenog rasporeda.''

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Upravo su obitelj i prijatelji njegova najveća snaga.

''Moja najveća podrška su prije svega moja obitelj, prijatelji i svi ljudi koji su uz mene od samih početaka. Bez njihove vjere, razumijevanja i podrške puno toga ne bi bilo moguće. Naravno, veliku zahvalnost dugujem i svojoj publici jer upravo zbog njih sve ovo ima smisla.''

Osim glazbenog talenta, pažnju javnosti često privlači i njegova forma.

''Nogomet, odnosno sport je već dugo važan dio mog života. Smatram da je fizička aktivnost ključna ne samo zbog izgleda, nego i zbog zdravlja, discipline i mentalne snage. S obzirom na tempo kojim živim i veliki broj nastupa, važno mi je održavati kondiciju jer energija na pozornici zahtijeva puno više nego što ljudi često misle.''

Ivan Licul - 9 Foto: Privatan album

Obzirom da puno pozornosti privlači izgledom, upitali smo ga i pitanje koje zanima brojne - je li slobodan?

''Privatni život nastojim zadržati za sebe jer smatram da određene stvari trebaju ostati izvan reflektora. Ono što mogu reći jest da jako cijenim iskrenost, poštovanje, podršku i razumijevanje, pogotovo uz ovakav način života koji uključuje mnogo putovanja i nastupa.''

Na kraju, otkrio nam je gdje se vidi za pet godina.

''Volio bih da za pet godina i dalje radim ono što najviše volim – stvaram glazbu, nastupam i napredujem kao umjetnik. Nadam se novim autorskim pjesmama, velikim koncertima, možda i vlastitom albumu, ali prije svega želim ostati isti čovjek kakav sam bio na početku svog puta – zahvalan, skroman i zaljubljen u glazbu.''

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