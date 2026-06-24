Navijači Zmajeva ga sve više obožavaju: Sa samo 21 godinom ostvario je san mnogih nogometaša

Ermin Mahmić, mladi veznjak rođen u Austriji, prošao je omladinske škole Rapida i LASK-a, karijeru gradi u češkom Slovanu Liberec, a unatoč nastupima za mlađe austrijske selekcije odlučio je predstavljati Bosnu i Hercegovinu, čiji dres smatra ostvarenjem dječačkog sna.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je novu stranicu nogometne povijesti plasmanom u drugu fazu Svjetskog prvenstva. Među igračima koji predstavljaju budućnost nacionalne momčadi, a istaknuli su se u utakmici protiv Katara, posebno se ističe Ermin Mahmić, koji je u samo 26 minuta igranja postigao dva zgoditka.

Mladi veznjak austrijskog nogometnog odgoja posljednjih je godina napravio veliki iskorak u karijeri, a odluka da obuče dres Bosne i Hercegovine dodatno ga je približila navijačima Zmajeva.

Ermin Mahmić - 1 Foto: Profimedia

Iako je rođen i odrastao izvan domovine svojih roditelja, Mahmić nikada nije skrivao koliko mu znače bosanskohercegovački korijeni. Rođen je 14. ožujka 2005. godine u austrijskom Welsu. Potječe iz obitelji čiji su korijeni u Bosni i Hercegovini, a upravo su mu obitelj i odgoj usadili snažnu povezanost sa zemljom iz koje dolaze njegovi roditelji.

Nogomet je počeo trenirati vrlo rano, a talent je pokazivao već kao dječak. Prve korake napravio je u lokalnom klubu ESV Intersport Wels, nakon čega je prošao omladinske škole nekoliko poznatih austrijskih klubova, uključujući LASK i Rapid Beč.

Treneri su ga od početka opisivali kao inteligentnog veznjaka odlične tehnike i pregleda igre, zbog čega je brzo napredovao kroz mlađe kategorije.

GOOOOOOOOOOL!

Mahmić pogađa za 3:1 pic.twitter.com/8UAmvezsS1 — Slobodna Bosna (@SlobodnaBosna) June 24, 2026

Prve seniorske nastupe upisao je u austrijskom drugoligašu SV Lafnitz. Ondje je stekao dragocjeno iskustvo i pokazao da može igrati na višoj razini.

Dobre igre nisu prošle nezapaženo pa je 2025. godine ostvario transfer u češki Slovan Liberec. Upravo je u Češkoj napravio dodatni iskorak, etablirajući se kao jedan od najzanimljivijih mladih veznjaka svoje generacije.

Njegova sposobnost da povezuje vezni red i napad, ali i da igra na više pozicija, privukla je pažnju brojnih stručnjaka.

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Zanimljivo je da je Mahmić prošao mlađe reprezentativne selekcije Austrije te je nastupao za njihove U17 i U21 reprezentacije. Ipak, kada se pojavila mogućnost da zaigra za Bosnu i Hercegovinu, nije dugo dvojio.

Ermin Mahmić - 2 Foto: Profimedia

Sam nogometaš više je puta istaknuo kako se uvijek osjećao Bosancem te da mu je nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine bio jedan od najvećih snova.

Nakon što je FIFA odobrila promjenu sportskog državljanstva, izbornik Sergej Barbarez pozvao ga je među Zmajeve, čime je ostvario cilj koji je sanjao od djetinjstva i to tik uoči predaje konačnog popisa igrača za Svjetsko prvenstvo.

Za razliku od mnogih mladih sportaša, Mahmić nije sklon eksponiranju privatnog života. Na društvenim mrežama gotovo isključivo objavljuje sadržaj vezan uz nogomet, treninge i reprezentativne aktivnosti. Nema poznatih informacija o njegovu ljubavnom životu, a najčešće ističe važnost obitelji koja ga prati od prvih nogometnih koraka.

Ermin Mahmić - 4 Foto: Profimedia

Prijatelji ga opisuju kao mirnu, skromnu i discipliniranu osobu koja je potpuno posvećena sportu.

Iako rijetko govori o hobijima, poznato je da slobodno vrijeme najradije provodi s obitelji i prijateljima. Veliki je zaljubljenik u nogomet te redovito prati europske lige i razvoj mladih igrača. Njegov fokus trenutačno je gotovo u potpunosti usmjeren na profesionalnu karijeru, a stručnjaci vjeruju da najbolje godine tek dolaze.

Sa samo 21 godinom Ermin Mahmić već je stigao do reprezentacije Bosne i Hercegovine i nastupa na najvećoj svjetskoj pozornici. Njegov razvojni put od austrijskih omladinskih škola do dresa Zmajeva pokazuje koliko talent, rad i strpljenje mogu donijeti rezultate.

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