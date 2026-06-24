Poslije tri desetljeća otkrivena velika tajna princeze Diane: Važan detalj mnogima je promaknuo

Detalji o životu princeze Diane otkrivaju se i poslije gotovo tri desetljeća, a ovoga puta u javnost je izašla jedna tajna sa snimanja naslovnice britanskog Voguea.

Iako će sljedećeg kolovoza biti 30 godina od tragične smrti princeze Diane, javnost i dalje otkriva nove detalje iz njezina života. Ovoga puta riječ je o naizgled sitnici koja je, prema riječima ljudi koji su s njom surađivali, otkrila mnogo o njezinoj osobnoj borbi.

Nedavno su dugogodišnji medijski profesionalci Dennis Golonka i Cynthia True u podcastu BlowUp podijelili zanimljive detalje o nastanku jedne od najpoznatijih naslovnica britanskog Voguea.

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Riječ je o izdanju iz prosinca 1991. godine koje je fotografirao legendarni Patrick Demarchelier.

Na naslovnici se tada 30-godišnja Diana pojavila u jednostavnoj crnoj dolčeviti, s kratkom kosom i širokim osmijehom. Fotografija je ubrzo postala kultna, a mnogi je i danas smatraju jednom od njezinih najuspjelijih modnih fotografija.

Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 4 Foto: Afp

No put do tog snimanja nije bio nimalo jednostavan. Tadašnja glavna urednica britanskog Voguea Liz Tilberis, koja je bila bliska prijateljica princeze Diane, prethodno je dva puta pokušala organizirati naslovnicu, ali bez uspjeha. Prema tvrdnjama iznesenima u podcastu, kraljevska palača godinama je odgađala projekt.

Prekretnica se dogodila zahvaljujući supermodelu Lindi Evangelisti, koju je Diana željela upoznati. Nakon toga princeza je pristala sudjelovati u velikom editorijalu bez traženja dodatnog odobrenja iz palače.

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Kralj Charles i princeza Diana - 4 Foto: Afp

Tilberis je smatrala da su raniji Dianini modni editorijali bili previše formalni te da nisu prikazivali toplu, duhovitu i pristupačnu osobu kakvu je poznavala privatno. Upravo zato željela je stvoriti opušteniji i iskreniji portret žene koja se tada nalazila u vrlo turbulentnom životnom razdoblju.

No jedan detalj sa snimanja posebno je iznenadio njezin tim.

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Naime, Diana je godinama grickala nokte i vjerovala da se te navike nikada neće riješiti. Još 1985. godine priznala je kako je pokušala sve moguće metode kako bi prestala, no bez uspjeha. Zbog toga je tijekom snimanja za Vogue bila iznimno ponosna na svoje njegovane i duge nokte.

Princeza Diana - 4 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

To je 2016. godine otkrio njezin dugogodišnji frizer Sam McKnight.

"Upravo je prestala grickati nokte i bila je nevjerojatno ponosna na to kako izgledaju", prisjetio se.

Prema pisanju britanskih medija, Diana je godinama iskušavala različite metode kako bi se riješila navike, od akupunkture i aromaterapije do refleksologije i tehnika zamjene navika koje su joj pomagale kontrolirati stres i anksioznost.

Princeza Diana - 2 Foto: Afp

Princeza Diana - 6 Foto: Profimedia

princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Iako se danas ne zna što joj je točno pomoglo, njezini dugi nokti na slavnoj Vogue naslovnici postali su simbol male, ali značajne osobne pobjede. Iza glamura, modnih editorijala i kraljevskog života skrivala se žena koja je svakodnevno vodila vlastite bitke, a upravo je taj detalj otkrio koliko su joj takve pobjede značile.

Naslovnica iz prosinca 1991. tako nije ostala zapamćena samo kao modni trenutak koji je obilježio jednu eru, već i kao podsjetnik na Dianinu snagu, upornost i ljudsku stranu koju je javnost toliko voljela.

Prošle godine obilježeno je 30 godina od neslavnog intervjua za emisiju Panorama, a pismo zbog kojeg je pristala dati razgovor je na aukciji. Više potražite OVDJE.

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