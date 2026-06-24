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"ne odgajate heroje..."

Bivša ministrica pokazala sina kojeg ne viđamo često, razlog je posebno lijep!

Piše E. G., Danas @ 18:53 Celebrity komentari
Nikolina Brnjac Nikolina Brnjac Foto: Instagram

Nikolina Brnjac emotivnom je porukom i obiteljskim fotografijama na društvenim mrežama čestitala sinu Niki 16. rođendan, nazvavši ga svojim herojem.

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Nikolina Brnjac čestitala sinu 16. rođendan
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