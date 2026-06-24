Bivša ministrica pokazala sina kojeg ne viđamo često, razlog je posebno lijep!

Nikolina Brnjac emotivnom je porukom i obiteljskim fotografijama na društvenim mrežama čestitala sinu Niki 16. rođendan, nazvavši ga svojim herojem.

Europarlamentarka i bivša ministrica turizma Nikolina Brnjac na društvenim je mrežama obilježila poseban dan u svojoj obitelji – 16. rođendan sina Nike.

Tim povodom objavila je dvije fotografije, jednu zajedničku i jednu na kojoj Niko pozira s velikim ulovom uz more.

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"Ne odgajate heroje, odgajate sinove. A ako ih tretirate kao sinove, izrast će u heroje, makar samo u vašim očima", napisala je bivša ministrica s trenutnom adresom u Strasbourgu.

Objavu je zaključila kratkom čestitkom: "Sretan 16.!", a fotografije su pokazale ponosnu majku i njezina sina u opuštenim, obiteljskim trenucima.

Nikolina Brnjac Foto: Josip Moler/Cropix

Nikolina Brnjac Foto: Patrik Macek/Pixsell

Osim Nike, Brnjac zajedno sa suprugom Goranom ima još jednog starijeg sina koji je maturirao prije dvije godine.

Nekadašnja ministrica rijetko dijeli privatne detalje na društvenim mrežama, zbog čega je ova objava privukla dodatnu pažnju njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke i lijepe želje za Nikin rođendan.

Nikolina Brnjac Foto: Patrik Macek/Pixsell

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