Seksi Splićanka za Vatrene navijala u bikiniju: Nova objava pored mora osvojila je Instagram

Poznata fitness influencerica Renata Lovrinčević Buljan ponovno je privukla pažnju pratitelja atraktivnim fotografijama s hrvatske obale, gdje je spojila ljetni glamur, vrhunsku formu i prepoznatljiv mediteranski šarm.

Renata Lovrinčević Buljan, jedna od najpoznatijih domaćih fitness influencerica, ovih dana uživa na hrvatskoj obali, a svojim najnovijim objavama ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Atraktivna fotografija u kariranom bikiniju, snimljena uz kristalno čisto more i impresivne stijene, oduševila je njezine pratitelje koji su je zasuli komplimentima.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Renatinu objavu pogledajte OVDJE.

Poznata po zdravom načinu života i predanosti treninzima, Renata je još jednom pokazala besprijekornu formu te dokazala zašto je prati više od 150 tisuća ljudi. Ljetna atmosfera, sunce i prirodne ljepote hrvatske obale stvorili su savršenu kulisu za fotografije koje su brzo prikupile brojne reakcije.

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram Screenshot

Renata godinama gradi uspješnu karijeru u fitness svijetu, a njezin profil danas je mjesto na kojem pratitelji mogu pronaći inspiraciju za treninge, zdravu prehranu i pozitivan životni stil. Upravo zato svaka njezina nova objava izaziva velik interes i brojne reakcije.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Spoj fitnessa, elegancije i autentičnog lifestyle sadržaja dobitna su kombinacija koja privlači pažnju publike diljem regije.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram

Renata je nedavno izazvala veliku pozornost i objavom na kojoj se prisjetila ljetnih dana sa Žanamari Perčić. Njihovo opuštanje na jahti, sunčanje i kupanje u minijaturnim bikinijima privukli su brojne komentare pratitelja. Više pogledajte OVDJE.

Renata Lovrinčević Buljan i Žanamari Perčić - 1 Foto: Instagram

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