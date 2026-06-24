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Seksi Splićanka za Vatrene navijala u bikiniju: Nova objava pored mora osvojila je Instagram

Piše K.D., Danas @ 12:01 Celebrity komentari
Renata Lovrinčević Buljan Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Poznata fitness influencerica Renata Lovrinčević Buljan ponovno je privukla pažnju pratitelja atraktivnim fotografijama s hrvatske obale, gdje je spojila ljetni glamur, vrhunsku formu i prepoznatljiv mediteranski šarm.

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