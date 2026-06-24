Djevojka poginulog pjevača o problemima u ljubavi nakon njegova odlaska

Kate Cassidy otvoreno je progovorila o prekidu svoje nove veze, priznajući da je partnera često uspoređivala s pokojnim Liamom Payneom, s kojim je planirala zajedničku budućnost.

Kate Cassidy otkrila je da je njezina nova ljubavna situacija završila prekidom, a razlog je, kako sama priznaje, činjenica da je novog partnera neprestano uspoređivala s pokojnim dečkom Liamom Payneom.

Kate Cassidy Foto: Screenshot

Influencerica i kreatorica sadržaja bila je u vezi s bivšim članom grupe One Direction skoro dvije godine, sve do njegove tragične smrti u listopadu 2024. godine. Payne je preminuo u 31. godini nakon pada s balkona hotela u Buenos Airesu.

Kate Cassidy i Liam Payne Foto: Instagram

Kate Cassidy i Liam Payne - 3 Foto: Instagram

Iako je posljednjih tjedana na društvenim mrežama nagovještavala da je ponovno zaljubljena, Kate je sada otkrila da je njezina nova romansa završila. U videu objavljenom na TikToku priznala je svojim pratiteljima da ju je partner ostavio nakon što je postalo jasno da se još uvijek teško nosi s gubitkom bivšeg dečka.

Kate Cassidy Foto: Screenshot

Objasnila je kako je upoznala muškarca koji joj se svidio te da se veza razvijala vrlo brzo. Upoznala je njegovu obitelj, zajedno su putovali i činilo se da sve ide u dobrom smjeru. Ipak, priznaje da je napravila pogrešku.

Video koji je Kate objavila pogledajte OVDJE.

Prema njezinim riječima, nakon smrti osobe s kojom je zamišljala zajednički život iznimno je teško ponovno otvoriti srce nekome drugome. Kaže da je nesvjesno tražila Liamove osobine u svakom muškarcu kojeg bi upoznala, a kada ih ne bi pronašla, udaljila bi se ili postala frustrirana.

Kate Cassidy, Liam Payne Foto: TikTok

Kate je priznala da je često razmišljala kako bi Liam reagirao u određenim situacijama te da je novog partnera uspoređivala s njim. Upravo je to, smatra, dovelo do kraja veze. Partner joj je poručio da je najbolje da svatko krene svojim putem jer je cijela situacija postala prezahtjevna.

Kate Cassidy, Liam Payne Foto: Instagram

Unatoč prekidu, priznaje da joj je teško prihvatiti novi gubitak. Dodala je kako joj nedostaje uzbuđenje koje donosi početak veze i upoznavanje nove osobe.

Kate Cassidy i Liam Payne - 2 Foto: TikTok/Screenshot

Kate Cassidy i Liam Payne - 6 Foto: TikTok/Screenshot

Vijest o njezinu ljubavnom životu dolazi samo nekoliko dana nakon što su objavljeni novi detalji vezani za ostavštinu Liama Paynea. Prema sudskoj dokumentaciji, njegovo bogatstvo, procijenjeno na oko 21 milijun funti, naslijedit će njegov osmogodišnji sin Bear, kojeg je dobio s pjevačicom Cheryl.

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Budući da Payne nije ostavio oporuku, a u trenutku smrti nije bio u braku niti u registriranom partnerstvu, prema britanskim zakonima njegov sin jedini je zakonski nasljednik te će imati pravo raspolagati nasljedstvom kada postane punoljetan.

Liam Payne - 2 Foto: Profimedia

Liam Payne - 3 Foto: Profimedia

Iako su se nakon pjevačeve smrti pojavile špekulacije o mogućim potraživanjima Kate Cassidy prema njegovoj ostavštini, izvori bliski influencerici ranije su tvrdili da ona ne planira tražiti dio nasljedstva.

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