Naš voditelj Saša Kopljar sa suprugom bodrio Vatrene, objavio je fotku iz Toronta!

Voditelj Dnevnika Nove TV Saša Kopljar ovih dana puni baterije u New Yorku, a pratiteljima je otkrio kako izgleda njegov odmor sa suprugom Renatom

Voditelj Dnevnika Nove TV Saša Kopljar ovih dana uživa u New Yorku sa suprugom Renatom, a prije nego što su nastavili istraživati američku metropolu, jučer su bili među navijačima na utakmici hrvatske nogometne reprezentacije. Dio atmosfere s tribina, ali i s ostatka putovanja, Kopljar je podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Objavu s utakmice pogledajte OVDJE.

Na fotografijama koje je objavio s putovanja mogu se vidjeti brojni prizori iz američke metropole, a posebnu pažnju privukli su zajednički trenuci sa suprugom. Bračni par istraživao je gradske ulice, razgledavao znamenitosti i uživao u jedinstvenoj energiji jednog od najpoznatijih gradova na svijetu.

Saša Kopljar i supruga Renata Foto: Instagram

Saša Kopljar i supruga Renata Foto: Instagram

Fotografije iz New Yorka pogledajte OVDJE.

Kopljar je pratiteljima pokazao kako provodi slobodno vrijeme tijekom odmora, a objave otkrivaju opuštenu atmosferu i brojne trenutke za pamćenje. Osim fotografija poznatih njujorških lokacija, podijelio je i nekoliko spontanih scena koje su izazvale simpatije njegovih pratitelja.

Saša Kopljar - 2 Foto: Instagram

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Posebno je zanimanje izazvao video u kojem njegova supruga Renata veselo vrti hula-hoop, pokazujući da na njihovom putovanju ne nedostaje zabave i smijeha. Upravo su takvi opušteni trenuci privukli brojne pozitivne komentare i reakcije.

Saša Kopljar i supruga Renata - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Ispod objava ubrzo su se nizale poruke podrške i komplimenti. Mnogi su pratitelji pohvalili bračni par te im poželjeli još mnogo lijepih trenutaka tijekom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 2 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Saša i Renata već godinama vole otkrivati nove destinacije, a putovanja su važan dio njihova života. Bilo da je riječ o domaćim ili inozemnim lokacijama, svaki odlazak prilika je za odmor, nova iskustva i stvaranje uspomena koje rado dijele s obitelji i prijateljima.

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

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Podsjetimo, supružnici su zajedno više od dva desetljeća te imaju dvoje djece, kćer Arianu i sina Frana. Njihova obitelj često privlači pozornost javnosti, ponajviše zbog uspjeha njihove kćeri Ariane koja gradi sve zapaženiju međunarodnu karijeru u svijetu mode.

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