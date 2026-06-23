Žena koja je pomogla osvojiti Kolumbiju: Upoznajte novu prvu damu

Dok svjetski mediji analiziraju pobjedu novog kolumbijskog predsjednika Abelarda de la Esprielle, sve više pažnje privlači njegova supruga Ana Lucía Pineda, uspješna poduzetnica koja je odigrala važnu ulogu u njegovom političkom usponu.

Nakon tijesne predsjedničke utrke u kojoj je pobijedio desni kandidat Abelardo de la Espriella, poznat pod nadimkom Tigar, Kolumbija je dobila novu prvu damu. Dok se javnost upoznaje s političarem koji je po prvi put preuzeo neku javnu funkciju, mnoge zanima žena koja je godinama bila njegova najveća podrška.

Ana Lucía Pineda - 9 Foto: Instagram

Ana Lucía Pineda rođena je 1988. godine u kolumbijskom gradu Monteríji. Diplomirala je poslovnu administraciju na uglednom Sveučilištu Javeriana u Bogoti, nakon čega je gradila karijeru u području marketinga i upravljanja poslovnim procesima.

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Ana Lucía Pineda - 5 Foto: Instagram

Ana Lucía Pineda - 2 Foto: Instagram

Značajnu ulogu imala je i u razvoju odvjetničke tvrtke svog supruga, gdje je sudjelovala u zapošljavanju kadrova te nadzoru poslovanja. Tijekom godina profilirala se i kao uspješna poduzetnica, vodeći projekte u ugostiteljstvu i zabavnoj industriji, kako u Kolumbiji tako i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ana Lucía Pineda - 3 Foto: Instagram

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Ana Lucía i Abelardo de la Espriella zajedno su više od 18 godina, a u braku su već 17. Roditelji su četvero djece – Lucíje, Salvadora, Filippa i Francesce.

Njihova ljubavna priča ima poseban detalj. Obitelji su im bile povezane još dok su bili djeca, no s vremenom su izgubili kontakt. Godinama kasnije ponovno su se sreli, a novoizabrani predsjednik više je puta isticao kako je to za njega bila ljubav na prvi pogled.

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Ana Lucía Pineda - 4 Foto: Instagram

Tijekom predsjedničke kampanje Pineda nije ostala u pozadini. Aktivno je sudjelovala u okupljanju birača te je pokrenula inicijativu ''Tigresas de la Patria'' odnosno ''Domovinske tigrice'', čiji je cilj bio povezati žene koje podržavaju kandidaturu njezina supruga.

Ana Lucía Pineda - 8 Foto: Instagram

Sam de la Espriella često je javno zahvaljivao supruzi na podršci, ističući njezinu snagu, predanost i bezuvjetnu podršku tijekom cijelog političkog puta.

Ana Lucía Pineda - 6 Foto: Instagram

Ulaskom u predsjedničku palaču Ana Lucía Pineda preuzima i novu društvenu ulogu. Kao prva dama najavila je da će posebnu pozornost posvetiti programima namijenjenima ženama, djeci i starijim osobama.

Ana Lucía Pineda - 7 Foto: Instagram

Prema dosadašnjim najavama, njezin će fokus biti na projektima koji potiču društvenu uključenost i osnaživanje najranjivijih skupina, čime želi ostaviti vlastiti trag tijekom mandata svog supruga.

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