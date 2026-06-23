Pretraži
Ljubav na prvi pogled!

Žena koja je pomogla osvojiti Kolumbiju: Upoznajte novu prvu damu

Piše K.D., Danas @ 19:00 Celebrity komentari
Ana Lucía Pineda - 1 Ana Lucía Pineda - 1 Foto: Instagram

Dok svjetski mediji analiziraju pobjedu novog kolumbijskog predsjednika Abelarda de la Esprielle, sve više pažnje privlači njegova supruga Ana Lucía Pineda, uspješna poduzetnica koja je odigrala važnu ulogu u njegovom političkom usponu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Žena koja je pomogla osvojiti Kolumbiju, upoznajte novu prvu damu
Ljubav na prvi pogled!
Žena koja je pomogla osvojiti Kolumbiju: Upoznajte novu prvu damu
Zavodljive fotografije iz nove kampanje izazvale su lavinu reakcija među fanovima.
Zavodljivi kadrovi
Nove fotografije supruge posrnulog pjevača izazvale pomutnju na mrežama
Dvije večeri, jedan izvočač i bezbroj emocija; Jakov Jozinović ispisao povijest u Areni Zagreb
već je tada bilo jasno!
Jakov Jozinović o videu iz djetinjstva koji je pustio pred prepunom Arenom: ''Dobio sam ga od tete...''
Koja je vaša najdraža hrvatska navijačka pjesma?
Moja domovina, Srce vatreno...
Koja vam je najdraža hrvatska navijačka pjesma? Glasajte u anketi!
Unuka Danijele Dvornik nasmijala pratitelje jednom rečenicom Fokus na matematiku
''Sad više nisam tako sretna!''
Slatko priznanje: Danijela Dvornik podijelila razgovor s unukama koji je nasmijao pratitelje
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Životna priča Enisa Bešlagića ispunjena je usponima i padovima
''to je za mene nemoguće''
Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica Tena Sakar Vukić otkrila kako će izgledati obnova
za in magazin
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
Severina nakon koncerta u Crikvenici poklonila haljinu djevojci iz prvog reda, a na kraju završila u ogrtaču i ručniku
''pa krenimo...''
Zašto je Seve koncert održala s ručnikom na glavi? Jednoj osobi ova će priča ostati u posebnom sjećanju
Marko Perković Thompson pušta dodatne ulaznice za koncert u Zaprešiću
''odlučili smo...''
Thompson objavio važnu vijest uoči koncerta u Zaprešiću: ''Zbog građevinskih radova...''
Osvanule nove fotografije djevojke Joška Gvardiola Lu Mastrović 3
evo gdje je bila
Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola!
Josipa Lisac i Vesna Pisarović gošće Jakovu Jozinoviću na drugom koncertu u Areni Zagreb 3
nevjerojatna podrška
"Sve si ispite položio": Dvije glazbene dive su priredile Jakovu Jozinoviću večer za pamćenje
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Povijesna zapljena u Australiji: U podzemnom bunkeru pronašli 2,7 tona kokaina vrijednog pola milijarde eura
U Australiji
Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
Nova prijevara širi se popularnom aplikacijom za transakciju novca
Sumnjivi poziv
Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
Muškarac likvidiran u kafiću u Beogradu
PROCURILA SNIMKA
Ubijen muškarac koji je ranije uhićen u Zagrebu, kamere sve snimile: Ubojica mu je pružio ruku, a onda...
show
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Životna priča Enisa Bešlagića ispunjena je usponima i padovima
''to je za mene nemoguće''
Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica Tena Sakar Vukić otkrila kako će izgledati obnova
za in magazin
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
zdravlje
Oticanje nogu: Može biti bezopasno, ali i znak ozbiljnih bolesti! Evo koji su uzroci, kako si možete pomoći, a kada trebate liječniku
česta pojava ljeti
Oticanje nogu: Može biti bezopasno, ali i znak ozbiljnih bolesti! Evo koji su uzroci, kako si možete pomoći, a kada trebate liječniku
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Usporedili su rezultate dosadašnjih studija
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Kronični prostatitis (upala prostate): Koji su simptomi?
Najčešća urološka dijagnoza
Kronični prostatitis (upala prostate): Koji su simptomi?
zabava
Natpis s Hvara nasmijao i zbunio vozače, kako ste ga vi protumačili?
Snašao se
Natpis s Hvara nasmijao i zbunio vozače, kako ste ga vi protumačili?
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
LOL
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske
potvrdio izbornik
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
Čuveni Brazilac tvrdi: "Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
"Kako sam čuo..."
Čuveni Brazilac tvrdi: "Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
Vrač iz Gane prokleo Harryja Kanea, a ubrzo je stigao i odgovor
Crna magija
Vrač iz Gane prokleo Harryja Kanea, a ubrzo je stigao i odgovor
tv
Crno more: Policija im je pomrsila planove – je li ovo dio plana?
CRNO MORE
Policija im je pomrsila planove – je li ovo dio plana?
Daleki grad: Pretjerao je sa svojom kontrolom - čak je i njegovu sinu dosta
DALEKI GRAD
Daleki grad: Pretjerao je sa svojom kontrolom - čak je i njegovu sinu dosta
Tajne prošlosti: Ponovno ga traži da izda brata i okrene mu leđa
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ponovno ga traži da izda brata i okrene mu leđa
putovanja
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idemo na jug
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
Prefino!
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
novac
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Nedopušteni dogovor?
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Zašto gotovo svi nose ružičaste kopačke na Svjetskom prvenstvu? Niste jedini koji se to pita
Ništa nije slučajno
Zašto gotovo svi nose ružičaste kopačke na Svjetskom prvenstvu? Niste jedini koji se to pita
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Ulična moda Zagreb traperice s volanima Alaia 2026.
Okretale su se glave
Traperice se mogu nositi i po velikim vrućinama - plavuša sa zagrebačke špice ima savršeni model
Recept za palačinke s tikvicama
GOTOVE ZA TREN
Recept za palačinke s tikvicama koje ćete željeti i za doručak i ručak i večeru
Najljepša vjenčanica supruga hrvatskih reprezentativaca
Elegantna i predivna
Uvjerljiva pobjeda: Ovo je najljepša vjenčanica supruge našeg reprezentativca
sve
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske
potvrdio izbornik
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Ulična moda Zagreb traperice s volanima Alaia 2026.
Okretale su se glave
Traperice se mogu nositi i po velikim vrućinama - plavuša sa zagrebačke špice ima savršeni model
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene