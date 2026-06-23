Slatko priznanje: Danijela Dvornik podijelila razgovor s unukama koji je nasmijao pratitelje

Danijela Dvornik ponovno je nasmijala pratitelje na društvenim mrežama nakon što je podijelila spontani razgovor sa svojim unukama, a jedna dječja opaska o školi posebno je privukla pažnju.

Danijela Dvornik još je jednom pokazala koliko uživa u ulozi bake. Na svojim društvenim mrežama često dijeli svakodnevne obiteljske trenutke, a ovoga puta pratitelje je osvojio simpatičan razgovor koji je vodila sa svojim unukama Balie Dee i Lumi Wren.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Tijekom vožnje automobilom najmlađa unuka Lumi spomenula je kako uskoro kreće u školu. Na bakino pitanje veseli li se tome, djevojčica je bez razmišljanja odgovorila potvrdno. No pravi trenutak koji je nasmijao mnoge uslijedio je kada se u razgovor uključila njezina starija sestra Balie Dee.

Danijela Dvornik - 4 Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Upoznajte hrvatske WAGsice: Ovo su ljepotice koje stoje uz Vatrene

Djevojčica je iskreno priznala da je i sama bila oduševljena kada je krenula u školu, ali da se njezino raspoloženje s vremenom promijenilo. Kao glavni razlog navela je matematiku, zbog čega je zaključila da više nije toliko sretna kao prvog dana. Upravo je ta dječja iskrenost izazvala brojne osmijehe među Danijelinim pratiteljima.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Osim zabavnih obiteljskih trenutaka, Danijela je nedavno podijelila i emotivnu priču vezanu uz svoju stariju unuku. Crtež koji je Balie Dee nacrtala za baku odlučila je sačuvati na poseban način – pretvorila ga je u tetovažu.

Danijela Dvornik na Instagramu Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Na fotografiji koju je objavila vidi se motiv istetoviran na njezinu gležnju, a pratitelji su taj potez dočekali s oduševljenjem. Mnogi su istaknuli kako je riječ o jedinstvenom i vrlo osobnom načinu čuvanja uspomena na najmlađe članove obitelji.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako hit Nene Belana zvuči u navijačkoj verziji?

Danijela Dvornik posljednjih godina često pokazuje koliko joj znače trenuci provedeni s unukama. Bez obzira radi li se o običnom razgovoru tijekom vožnje ili posebnoj uspomeni koja ostaje za cijeli život, upravo takvi trenuci najčešće izazivaju najviše reakcija među njezinim pratiteljima i potvrđuju koliko je povezana sa svojom obitelji.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Aca Lukas dao svoj komentar o Jakovu Jozinoviću: "E, estrado, kukala ti majka!"

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kako su povezani Nives Celzijus i vatreni Marco Pašalić?