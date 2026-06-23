Aca Lukas dao svoj komentar o Jakovu Jozinoviću: "E, estrado, kukala ti majka!"

Nakon što je Jakov Jozinović postao najmlađi izvođač s dva uzastopno rasprodana koncerta u Areni Zagreb, o njegovoj popularnosti oglasio se i Aca Lukas.

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović sa samo 20 godina ostvario je impresivan uspjeh postavši najmlađi izvođač koji je održao dva uzastopna rasprodana koncerta u Areni Zagreb.

Njegova turneja "Ja za čuda letim" nastavlja rušiti rekorde, a publika diljem regije sve više pokazuje interes za mladog pjevača.

Aca Lukas Foto: PR

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR

O velikoj popularnosti mladog glazbenika govorio je i srpski pjevač Aca Lukas, koji je u razgovoru za Kurir priznao kako je i u njegovoj obitelji Jozinović postao prava senzacija.

"Moja kći me izludjela. Stalno je samo Jakov Jozinović i ide na svaki njegov koncert", rekao je Lukas.

Iako priznaje da mu se sviđa ono što Jakov radi, Lukas smatra da nije riječ o izvođaču koji je pokrenuo trend vraćanja starijih hitova među mlađu publiku.

"Kad sam ja slušao te stare hitove, njega nije bilo ni na vidiku. On nije vratio taj trend, ja tu glazbu slušam cijeli život. Super je to što radi i sviđa mi se njegov repertoar", poručio je.

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Lukas nije skrivao da uspjeh mladog pjevača vidi kao spoj talenta i dobro osmišljene promocije.

"Jakov lijepo pjeva, ali tu ima i dosta marketinga, što je danas sasvim normalno. Repertoar mu je odličan i prolazi svugdje, ali u Beogradu, od deset klubova u njih devet pronaći ćete pjevače koji pjevaju bolje od njega", izjavio je.

Ipak, smatra da je Jozinović već sada ostvario status zvijezde.

"On je već zvijezda, ali da bi jednog dana postao legenda, mora imati svoje pjesme. Što se reputacije tiče, sasvim je solidan, ali nije riječ o nečemu izvanrednom", rekao je Lukas.

Aca Lukas Foto: PR

Jakov Jozinović - 4 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Posebno se osvrnuo na brojne glazbenike koji posljednjih mjeseci gostuju na Jozinovićevim koncertima.

"Vidim da se svi otimaju da budu njegovi gosti. Ja se ne uklapam u te klišeje. Ne razumijem tu potrebu", kazao je.

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Otkrio je i da osobno ne bi prihvatio poziv za gostovanje.

"Zašto bih ja njemu bio gost? Iz kolegijalnosti? Što bih mu ja trebao ako je već rasprodao dvorane? Zapravo, njima treba on, zato i dolaze. Kao ona stara izreka – ako nekoga ne možeš pobijediti, pridruži mu se", poručio je.

U svom prepoznatljivom stilu na kraju je zaključio:

"E, estrado, kukala ti majka!"

Aca Lukas Foto: Pr/Edge

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR

Iako je imao niz kritičkih opaski, Lukas je ipak uputio pohvale ljudima koji stoje uz mladog izvođača.

"Ne znam tko stoji iza Jakova, ali znam glazbenike koji su uz njega. Odlični su", zaključio je.

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