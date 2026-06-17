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Engleski mediji raspisali se o našim WAGsicama: Ovo su ljepotice koje stoje uz Vatrene

Piše K.D., Danas @ 15:03 Celebrity komentari
Mateo i Izabel Kovačić Mateo i Izabel Kovačić Foto: Instagram

Uoči jednog od najiščekivanijih susreta grupne faze Svjetskog prvenstva britanski mediji odlučili su zaviriti izvan nogometnog terena, a pozornost novinara ukrale su atraktivne i uspješne partnerice naših nogometaša.

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