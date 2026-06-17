Engleski mediji raspisali se o našim WAGsicama: Ovo su ljepotice koje stoje uz Vatrene

Uoči jednog od najiščekivanijih susreta grupne faze Svjetskog prvenstva britanski mediji odlučili su zaviriti izvan nogometnog terena, a pozornost novinara ukrale su atraktivne i uspješne partnerice naših nogometaša.

Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026. britanski mediji nisu se bavili samo Vatrenima i njihovim izgledima na turniru. Pozornost su privukle i partnerice hrvatskih reprezentativaca, o kojima su se raspisali engleski novinari.

Strani novinari često koriste izraz WAGs za supruge i djevojke nogometaša, no hrvatska reprezentacija i u tom segmentu odudara od stereotipa. Među partnericama naših nogometaša nalaze se studentice, poduzetnice, pravnice, dizajnerice i bivše sportašice, žene koje svoje uspjehe grade daleko od nogometnih stadiona, što su istaknuli i novinari The Suna.

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Jedna od najzanimljivijih priča svakako je ona Joška Gvardiola i Lu Mastrović. Mlada Zagrepčanka studira veterinu, licencirana je instruktorica skijanja, a iza sebe ima i godine bavljenja taekwondoom. Njihova veza postala je tema medija krajem prošle godine, a danas su jedan od najpraćenijih mladih parova hrvatskog sporta.

Izabel Kovačić, Lu Mastrović i Isabel Haugseng Johansen - 1 Foto: Instagram

Kada je riječ o dugogodišnjim ljubavnim pričama, teško je zaobići Matea i Izabel Kovačić. Njihov odnos traje više od desetljeća, upoznali su se u crkvi, a Izabel je tijekom godina razvila vlastite poslovne projekte u području održive mode i proizvoda za djecu. Dok Mateo vodi bitke na terenu, ona uspješno gradi prepoznatljiv poduzetnički put.

Izabel Kovačić Foto: Peter Schatz / Alamy / Profimedia

Izabel Kovačić Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Slična priča prati i kapetana Luku Modrića i njegovu suprugu Vanju. Njihova veza traje gotovo dva desetljeća, a Vanja se često spominje kao osoba koja je odigrala važnu ulogu tijekom ključnih trenutaka njegove karijere. Unatoč velikoj popularnosti jednog od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, obitelj Modrić privatnost i dalje čuva daleko od javnosti.

Vjenčanje Luke i Vanje Modrić, 2011. godine Foto: Robert Anic/PIXSELL

Luka i Vanja Modrić Foto: Instagram

Među parovima hrvatskog nogometa svakako su i Ivan te Josipa Perišić. Njihova ljubavna priča započela je još u školskim danima, a tijekom godina su zajedno prošli brojne selidbe, prilagodbe i izazove koje nosi profesionalni sport. Danas, uz obiteljski život, Josipa razvija i vlastiti projekt posvećen zdravlju žena.

Ivan i Josipa Perišić Foto: Paulaner/Stefan Matzke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ivan i Josipa Perišić Foto: Martin Hangen / Shutterstock Editorial / Profimedia

Duje Ćaleta-Car i njegova supruga Adriana također su među prepoznatljivim hrvatskim sportskim parovima. Adriana je diplomirana pravnica, no posljednjih godina uspješno gradi prisutnost u svijetu mode i društvenih mreža. Njezin stil i javni nastupi često privlače pažnju domaćih i stranih medija.

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Posebnu pažnju privlači i Helena Livaković. Supruga hrvatskog vratara Dominika Livakovića nekada se profesionalno bavila umjetničkim klizanjem, a danas djeluje u području modnog i umjetničkog dizajna. Spoj sportskog iskustva i kreativnog rada pretvorio ju je u jedno od zanimljivijih imena među partnericama hrvatskih reprezentativaca. Zajedno imaju dvoje djece, sina Joakima i kćer Kaju.

Dominik i Helena Livaković - 3 Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Helena Livaković - 2 Foto: Instagram

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Dok Hrvatska kreće u novu borbu za svjetski vrh, podrška s tribina ponovno će imati poznata lica. Ovoga puta, međutim, pažnja nije usmjerena samo na to s kim su naši reprezentativci u vezi, već i na ono što su njihove partnerice same ostvarile.

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