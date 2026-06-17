Mnogi se pitaju tko je plavokosa ljepotica iz spotova Jakova Jozinovića, imamo odgovor!

Brojni obožavatelji Jakova Jozinovića ovih se dana pitaju tko je plavokosa ljepotica koja glumi u njegovim novim spotovima.
Mladi vinkovački pjevač Jakov Jozinović ovih dana izdao je svoj prvi album ''Ja za čuda letim'', a nakon izlaska spotova obožavateljima je za oko zapela misteriozna djevojka koja se pojavljuje u čak tri njegova videospota.3 vijesti o kojima se priča ekskluzivno u in magazinu Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš! ovo niste očekivali Maja Šuput konačno otkrila s kim je snimila duet: ''Dvije energije i jedan ljetni hit!'' preživjeli i nevjeru Novi krah braka u svijetu slavnih: Glazbenik koji je izgubio 90 kilograma razvodi se nakon 10 godina
Nakon predstavljanja prvijenca, brojni fanovi primijetili su da se u nekoliko spotova u glavnoj ulozi pojavljuje ista djevojka. Riječ je o atraktivnoj Miji Nikolić.
Mia Nikolić i Jakov Jozinović Foto: Instagram
Mia Nikolić - 2 Foto: Instagram
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Mia Nikolić mlada je manekenka i model agencije Fox Models Serbia, a svojim upečatljivim izgledom već je privukla pažnju javnosti. Zbog svoje prirodne ljepote i prepoznatljivih crta lica, mnogi je uspoređuju s legendarnom britanskom manekenkom Kate Moss.
Mia Nikolić - 7 Foto: Instagram
Mia Nikolić - 8 Foto: Instagram
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Društvene mreže posljednjih dana pune su komentara obožavatelja koji tvrde da između Mije i Jakova postoji posebna kemija, vidljiva i kroz njihove zajedničke kadrove u spotovima. Dok jedni vjeruju da se iza svega krije nešto više od poslovne suradnje, drugi smatraju da je riječ isključivo o profesionalnom odnosu te da je Mia jednostavno bila idealan izbor za vizualni identitet Jozinovićevih pjesama.
Jozinović je u gostovanju na radiju otkrio i da je pjesmu ''Meri'' posvetio jednoj djevojci, a nada se i da će doći na njegove koncerte u Arenu Zagreb 19. i 20. lipnja. Više čitajte OVDJE.
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