Daria Lorenci pokazala sinove blizance, za objavu je imala baš lijep povod!

Rođendanska torta, obiteljsko okupljanje i puno emocija obilježili su dan poznate hrvatske glumice. Trenutke slavlja podijelila je i na društvenim mrežama.

U domu jedne od naših najomiljenijih glumica, Darije Lorenci Flatz, ovih je dana bilo posebno emotivno. Njezini sinovi blizanci, Fran i Tin, proslavili su 17. rođendan, a ponosna mama dirljivom im je objavom čestitala njihov veliki dan. Na fotografijama koje je podijelila vidi se vesela obiteljska atmosfera, torta prepuna svjećica i slavljenici koji s osmijehom dočekuju novu godinu života.

Daria Lorenci Flatz - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić otvoreno svjedoči vjeru: Bio je na duhovnim obnovama i pronašao snagu u Bogu

''Na današnji dan prije 17 godina došla su na svijet moja dva svemira'', napisala je Daria, opisujući sinove kao osjetljive, posebne, inteligentne i empatične mlade ljude. Emotivna poruka raznježila je njezine pratitelje, koji su obitelj zasuli čestitkama.

Daria Lorenci Flatz, djeca Foto: Instagram

Daria Lorenci Flatz, djeca Foto: Instagram

Daria Lorenci Flatz, djeca Foto: Instagram

Dirljivu objavu naše glumice možete pogledati OVDJE.



Darija Lorenci Flatz već godinama uspješno balansira između bogate glumačke karijere i obiteljskog života. Jedna je od najcjenjenijih hrvatskih kazališnih, filmskih i televizijskih glumica, a široj publici trenutačno je najpoznatija po ulozi Jadranke Macan u hit-seriji ''Kumovi'' na Novoj TV. Također je ostvarila zapažene uloge u brojnim kazališnim predstavama te televizijskim i filmskim projektima.

Daria Lorenci Flatz - 4 Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Zašto Lidija Bačić šije hrvatsku zastavu? Sve je otkrila u novom videu na Instagramu

Sudeći prema fotografijama i riječima koje je podijelila, nema sumnje da je ovo bio jedan od onih dana koje će cijela obitelj dugo pamtiti. A Fran i Tin, koji polako koračaju prema punoljetnosti, očito ostaju najveći ponos i životna inspiracija slavne glumice.

Galerija 18 18 18 18 18

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Zašto Lidija Bačić šije hrvatsku zastavu? Sve je otkrila u novom videu na Instagramu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bojana Gregorić Vejzović na poseban dan suprugu uputila emotivnu posvetu: "Moja omiljena osoba"