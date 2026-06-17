Zašto Lidija Bačić šije hrvatsku zastavu? Sve je otkrila u novom videu na Instagramu

Lidija Bačić Lille uoči prve utakmice Hrvatske protiv Engleske zaintrigirala je pratitelje novom objavom.
Lidija Bačić Lille u srijedu u podne objavljuje novu domoljubno-navijačku pjesmu "Jedna je zastava", kojom će dati podršku Hrvatskoj uoči prve utakmice protiv Engleske u Dallasu.3 vijesti o kojima se priča ekskluzivno u in magazinu Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš! preživjeli i nevjeru Novi krah braka u svijetu slavnih: Glazbenik koji je izgubio 90 kilograma razvodi se nakon 10 godina ogromna tragedija Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Posljednjih dana pjevačica je na društvenim mrežama intrigirala pratitelje fotografijama hrvatske zastave, grba, igle i konca, ne otkrivajući o čemu je riječ. Sada je jasno da je riječ o najavi njezina novog glazbenog projekta koji je pripremila uoči velikog sportskog spektakla.
Lidija Bačić - 2 Foto: Instagram
''Sutra u 12h moja domoljubno-navijačka pjesma JEDNA JE ZASTAVA - napisala je Lille na društvenim mrežama.''
Video pogledajte OVDJE.
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