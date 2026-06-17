Zašto Lidija Bačić šije hrvatsku zastavu? Sve je otkrila u novom videu na Instagramu

Lidija Bačić Lille uoči prve utakmice Hrvatske protiv Engleske zaintrigirala je pratitelje novom objavom.

Lidija Bačić Lille u srijedu u podne objavljuje novu domoljubno-navijačku pjesmu "Jedna je zastava", kojom će dati podršku Hrvatskoj uoči prve utakmice protiv Engleske u Dallasu.

Posljednjih dana pjevačica je na društvenim mrežama intrigirala pratitelje fotografijama hrvatske zastave, grba, igle i konca, ne otkrivajući o čemu je riječ. Sada je jasno da je riječ o najavi njezina novog glazbenog projekta koji je pripremila uoči velikog sportskog spektakla.

Lidija Bačić - 2 Foto: Instagram

''Sutra u 12h moja domoljubno-navijačka pjesma JEDNA JE ZASTAVA - napisala je Lille na društvenim mrežama.''

Video pogledajte OVDJE.

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