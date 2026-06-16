Bojana Gregorić Vejzović na poseban dan suprugu uputila emotivnu posvetu: "Moja omiljena osoba"

Bojana Gregorić Vejzović emotivnom je objavom i zajedničkom fotografijom s mora čestitala suprugu Enesu Vejzoviću 49. rođendan.

Bojana Gregorić Vejzović još je jednom pokazala koliko je snažna ljubav koja je godinama povezuje s glumcem Enesom Vejzovićem.

Povodom njegova 49. rođendana na društvenim je mrežama podijelila nježnu zajedničku fotografiju s ljetovanja te mu uputila kratku, ali emotivnu čestitku.

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"Mi persona favorita danas slavi 49-ti rođendan. Sveee", napisala je glumica uz fotografiju na kojoj pozira zagrljena sa suprugom uz more, dok ga nježno ljubi u obraz. Romantični prizor odmah je privukao pažnju njezinih pratitelja, koji su se pridružili čestitkama i poželjeli Enesu mnogo sreće i zdravlja.

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Bojana i Enes već godinama slove za jedan od najstabilnijih i najomiljenijih parova na domaćoj javnoj sceni. Njihova ljubavna priča započela je početkom 2000-ih, a nakon nekoliko godina veze vjenčali su se 2006. godine. Zajedno su prošli brojne životne i profesionalne izazove te izgradili skladnu obitelj, a svoju ljubav okrunili su rođenjem sina Raula i kćeri Zoe.

Bojana Gregorić Vejzović - 1 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Bojana i Enes Vejzović - 1 Foto: Martina Popovcic/Pixsell

Iako oboje pripadaju svijetu glume i javnog života, privatnost su uvijek nastojali sačuvati od prevelike medijske pozornosti. Upravo zato njihove rijetke zajedničke objave redovito izazivaju simpatije javnosti, koja ih često ističe kao primjer dugotrajnog i uspješnog braka.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Foto: Studio plavi/Cropix

Najnovijom objavom Bojana je još jednom pokazala koliko su ona i Enes povezani, a njezina jednostavna poruka bila je dovoljna da otkrije koliko joj suprug znači. Sudeći prema fotografiji i riječima koje mu je posvetila, rođendan je proslavljen u znaku ljubavi, zajedništva i obiteljskih trenutaka.

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