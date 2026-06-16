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Bojana Gregorić Vejzović na poseban dan suprugu uputila emotivnu posvetu: "Moja omiljena osoba"

Piše E. G., 16.06.2026 @ 23:11 Celebrity komentari
Enes Vejzović i Bojana Gregorić Vejzović Enes Vejzović i Bojana Gregorić Vejzović Foto: Instagram

Bojana Gregorić Vejzović emotivnom je objavom i zajedničkom fotografijom s mora čestitala suprugu Enesu Vejzoviću 49. rođendan.

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