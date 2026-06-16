Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš!

Hrvatska rukometašica koja je osvojila srca navijača sada je ušla i u utakmicu života. Valentina Blažević izrekla je sudbonosno ''da'' svojem dugogodišnjem partneru, fizioterapeutu Ivi Duili. Od dirljivih trenutaka u crkvi do nezaboravne fešte uz Duška Kuliša – donosimo sve detalje ovog sportskog vjenčanja.

Hrvatska rukometašica Valentina Blažević, ''Heroina Knina'' nakon povijesne bronce na Europskom prvenstvu 2020. godine, izrekla je sudbonosno ''da'' dugogodišnjem partneru, fizioterapeutu United FC-a, Ivi Duili.

''Presretni smo. Jedva čekamo feštati dalje'', kazali su mladenci.

I dok će bračno putovanje malo pričekati zbog sportskih obveza, slavlje ljubavi itekako je potrajalo – feštalo se punih sedam dana.

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Rukometašica Valentina Blažević uplovila u bračne vode Foto: In Magazin

Rukometašica Valentina Blažević uplovila u bračne vode Foto: In Magazin

''Prva rečenica koju sam rekla bila je: 'Nije se lako udati u Hrvatskoj.' Moji se običaji pomalo razlikuju, ali mislim da sam se zasad odlično snašla. Ono što sam naučila o svadbama u Hrvatskoj jest da volite puno piti i slaviti nekoliko dana prije samog vjenčanja. Kod Valentine smo fantastično slavili'', otkrila je rukometašica i kuma Ćamila Mičijević.

''Dovela nas je Vala gotovo na visinske pripreme, mogu tako reći. Tri dana traje fešta, uz Valu svaki dan od nula do dvadeset i četiri. Napunila nam je pluća, napunila nam je srca i sada samo uživamo'', kazala je rukometašica Tea Pijević.

Ceremonija je održana u crkvi Gospe od Ružarija u Vrlici, a slavlje se nastavilo u Kninu – gradu u kojem je ova ljubavna priča i započela. Sudbina je umiješala prste kada je Valentina zbog pregleda stigla u kninsku bolnicu – upravo kod Ive.

Među uzvanicima bio je i Duško Kuliš, koji je pjesmom dodatno zagrijao atmosferu.

Rukometašica Valentina Blažević uplovila u bračne vode Foto: In Magazin

''Oni su čudna kombinacija, ja sam čudna kombinacija i onda su se valjda te krajnosti večeras spojile u jedno'', kaže Kuliš.

S popularnim pjevačem zapjevala je i rukometašica Ćamila, pa se Kuliš posebno osvrnuo na njezin pjevački talent.

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''Kuma je bila odlična. Pjevala je izvrsno, tako da, ako se pojavi neka nova snimka s njom u glavnoj ulozi, nemojte se iznenaditi!''

Na sceni je više od četrdeset godina, a posljednjih mjeseci, kaže, najveću snagu daju mu unuke.

Rukometašica Valentina Blažević uplovila u bračne vode Foto: In Magazin

''Snaga još uvijek postoji. Ne predajem se tako lako. Svaka čast mladima, ali i mi stariji imamo nešto za reći. Moje unuke, dvije blizanke, jučer su navršile šest mjeseci i dale potpuno novu dimenziju mom životu. Kao i svaki djed, ponosan sam i sretan'', zaključio je Kuliš.

Večer uoči ovog sportskog vjenčanja prošla je u znaku Svjetskog nogometnog prvenstva, otkriva kuma Ćamila.

''Bosna je otvarala svoje Svjetsko prvenstvo. Naravno, pratilo se na selu. Televizija se nije smjela gasiti. Završilo je 1:1, nije loše'', osvrnula se Mičijević.

Rukometašica Valentina Blažević uplovila u bračne vode Foto: In Magazin

''Ja sam već dama u godinama. Mislim da ću noćne utakmice prespavati, a protiv Engleske, koja se igra u deset sati, nadam se da ću izdržati'', kazala je Pijević.

Nogomet se redovito prati i u domu Duška Kuliša.

''Gledat ćemo sada 17. lipnja, navijamo i vjerujemo da idemo dalje. Dalić mi je prijatelj pa ga ovim putem i pozdravljam te mu želim puno sreće. Da otkrijem jednu tajnu, rekao mi je da će mi, ako dođe do finala, osigurati ulaznicu za finale'', zaključio je Kuliš.

Što drugo nego poželjeti sreću mladencima, ali i Hrvatskoj na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Rukometašica Valentina Blažević uplovila u bračne vode Foto: In Magazin

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