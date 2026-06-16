Tko je naša glumica koja se pojavljuje u novom spotu s Johnom Malkovichem?

Dijana Vidušin, glumica koju publika pamti iz serija "Naša mala klinika" i "Zauvijek susjedi", ponovno je privukla pozornost pojavivši se u promotivnom videu Hrvatske turističke zajednice s Johnom Malkovichem.

Promotivni video Hrvatske turističke zajednice u kojoj glavnu ulogu ima slavni glumac John Malkovich već danima se ne prestaje komentirati, a detalji iz istog uočavat će se i analizirati još dugo.

Među hrvatskim glumcima koji su imali priliku sudjelovati na snimanju bila je i Dijana Vidušin koju nismo imali prilike dugo vidjeti u javnosti, a sada je bila policajka u zračnoj luci kada Malkovich dolazi u zemlju svojih predaka.

"Biti uopće u sceni s Johnom prekrasno je iskustvo i zahvalna sam na toj prilici. Odličan je spot, prelijepo prikazuje našu zemlju. Svi smo složni u tome, internet gori od pozitivnih komentara", izjavila je Vidušin za 24sata.

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Dijana Vidušin - 2 Foto: YouTube Screenshot

Dijana Vidušin - 3 Foto: YouTube Screenshot

Publika ju je upoznala kroz humoristične i zabavne projekte poput "Naše male klinike" i "Zauvijek susjeda", gdje je brzo postala prepoznatljivo lice domaće televizije.

No, za razliku od mnogih kolega koji su ostali vezani uz male ekrane, Vidušin svoj je put usmjerila u nešto drugačijem smjeru.

Rođena u Puli, a obrazovana na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, od samih je početaka bila snažno vezana za kazalište. S vremenom je izgradila reputaciju jedne od najozbiljnijih i najcjenjenijih glumica svoje generacije, posebno radom u Zagrebačkom kazalištu mladih, a danas kao članica ansambla kazališta Gavella.

Dijana Vidušin - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

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Na kazališnim daskama ostvarila je niz zapaženih uloga u predstavama poput "Medeje", "Cyrana de Bergeraca", "Prosjačke opere" i "Sigurne kuće", gdje redovito pokazuje raspon od klasičnih do suvremenih, često emocionalno vrlo zahtjevnih likova. Upravo zbog takvih uloga kritika je opisuje kao glumicu snažne scenske prisutnosti i izražene psihološke dubine.

Dijana Vidušin - 6 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Iako je kazalište njezin primarni fokus, nije potpuno nestala s ekrana. Povremeno se vraća televiziji i filmu, gledali smo je i u hvaljenim projektima poput serije "Novine" te novijih produkcija poput "Sram", čime održava vezu i s TV publikom.

Mnogi ju pamte i po ulozi u spotu poznate pjesme "Iznad oblaka" grupe Nola.

Za svoj rad višestruko je nagrađivana, uključujući i prestižnu Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu, kao i Nagradu hrvatskog glumišta, koju je nedavno ponovno osvojila za najbolju žensku ulogu.

Prije ovog kratkog filma s Malkovichem, posljednji put fotografi su je uhvatili na dodjeli Nagrade hrvatskog glumišta 2025. u organizaciji Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

Dijana Vidušin - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Dijana Vidušin - 5 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Po dostupnim informacijama na internetu, u vezi je s mostarskim glumcem Mariom Knezovićem. Osim toga, u obitelji ima još jednu slavnu osobu - njezin nećak Filip Vidušin pjevač je grupe LPS, koja je 2022. godine predstavljala Sloveniju na Eurosongu.

Kakve sve komentare je dobio video, pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

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