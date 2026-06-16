Tko je bend koji će nastupati u Areni Zagreb? Jedna pjesma promijenila im je karijeru iz temelja

Magla bend, koji je od osnutka 2007. godine izrastao u jedan od najpopularnijih regionalnih sastava, najesen će održati svoj najveći koncert dosad i prvi samostalni nastup u Hrvatskoj.

Magla Bend u utorak je iznenadio svoje fanove objavivši kako će 16. listopada održati svoj prvi veliki samostalni koncert u Hrvatskoj i to u Areni Zagreb. Ovo je samo nastavak uspješne glazbene priče, koja traje gotovo 20 godina.

U proteklih pet mjeseci čak četiri puta su napunili Sava Centar, dajući samo dio atmosfere koja će dočekati ljubitelje njihovih pjesama u Zagrebu.

Magla - 1 Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Magla Bend - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Magla bend osnovan je 2007. godine u Beogradu, a ime su dobili prema legendarnoj pjesmi Josipe Lisac "Magla", koju su često izvodili na svojim počecima. Bend su pokrenuli Miodrag Cvjetan Mića, Milan Tanasijević i Darko Trojanović, a dolazak pjevača Vladana Savića nekoliko godina kasnije pokazao se ključnim trenutkom u njihovoj karijeri.

Kao i mnogi glazbenici s ovih prostora, Magla je prve godine provela nastupajući po klubovima, svadbama i manjim koncertnim prostorima. Iako su polako gradili publiku, pravi proboj dogodio se tek 2018. godine kada je objavljena pjesma "Samo se noćas pojavi". Emotivna balada vrlo brzo postala je regionalni hit i danas se smatra jednom od njihovih najprepoznatljivijih pjesama.

Magla Bend Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon toga uslijedili su novi uspjesi. Pjesme "Da li bi me volela", "Čini mi se", "Da bog da", "Ne znam gde si" i "Fali mi" dodatno su učvrstile njihov status među najpopularnijim izvođačima novije generacije, dok je duet "Neprijatelj" s Natašom Bekvalac postao jedan od najvećih regionalnih hitova posljednjih godina.

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Iako Magla djeluje kao bend, većina publike danas ih povezuje upravo s karizmatičnim Vladanom Savićem. Njegov prepoznatljiv glas i emotivne interpretacije ljubavnih pjesama postali su zaštitni znak sastava.

Magla - 2 Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Magla Bend - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sam Vladan više je puta istaknuo da je upravo iskrenost ono što publika najviše prepoznaje u njihovim pjesmama.

"Ja živim ono što pjevam i ljudi to osjećaju", poručio je nedavno u razgovoru za hrvatske medije.

Posljednjih nekoliko godina Magla bilježi najveći rast popularnosti u svojoj karijeri. Bend je čak pet puta rasprodao beogradski Sava Centar, a interes za njihove nastupe nastavlja rasti iz godine u godinu.

Najveći iskorak sada ih očekuje u Hrvatskoj. Koncert u Areni Zagreb bit će njihov prvi samostalni nastup pred hrvatskom publikom, ali i najveći koncert koji su ikada organizirali.

Magla Bend - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Frontmen Vladan Savić priznao je da je bio šokiran kada mu je tim prvi put predložio Arenu Zagreb.

"Pomislio sam da je to neka šala. Pitao sam se zašto odmah idemo na tako velika vrata, ali pokazalo se da tim zna što radi", rekao je pjevač.

Od benda koji je karijeru gradio po manjim pozornicama do izvođača koji danas rasprodaje najveće dvorane u regiji, Magla je postala jedna od najtraženijih glazbenih priča Balkana. S milijunskim pregledima, vjernom publikom i hitovima koji dominiraju streaming servisima, njihov prvi koncert u Hrvatskoj mogao bi biti samo početak još većeg regionalnog uspjeha.

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