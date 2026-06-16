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spektakl u Areni Zagreb

Popularni regionalni bend konačno stiže u Hrvatsku! "Istetovirat ću taj datum na ruci"

Piše showbuzz.hr, Danas @ 15:36 Clubzone komentari
Magla Bend - 3 Magla Bend - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Regionalni hit bend Magla 16. listopada održat će svoj prvi koncert u Hrvatskoj i najveći samostalni nastup u karijeri u Areni Zagreb, gdje će pred domaćom publikom izvesti svoje najveće hitove nakon godina rastuće popularnosti i rasprodanih koncerata diljem regije.

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