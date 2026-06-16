Zlatan Ibrahimović svjetskim zvijezdama nogometa pustio hit Lepe Brene, pogledajte video!

Poznat po tome da ne skriva svoje balkanske korijene, Zlatan je ovoga puta pažnju privukao neočekivanim glazbenim odabirom.

Zlatan Ibrahimović ponovno je pokazao da nije zaboravio glazbu s ovih prostora. Tijekom gostovanja u Fox Sports studiju legendarni nogometaš odlučio je pustiti jedan od najvećih hitova Lepe Brene – ''Luda za tobom''.

Kratki trenutak iz studija osvojio je društvene mreže, a video pogledajte OVDJE.

Zlatan Ibrahimović - 9 Foto: Profimedia

Zlatan Ibrahimović - 8 Foto: Profimedia

Zlatan Ibrahimović - 5 Foto: Profimedia

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Dok su taktovi poznate pjesme odzvanjali studijem, reakcija njegovog kolege odmah je privukla pažnju gledatelja. Uslijedili su osmijesi, šala i opuštena atmosfera, a kratka snimka ubrzo se počela dijeliti društvenim mrežama.

Ibrahimović nikada nije skrivao svoje balkanske korijene. Njegov otac Šefik rođen je u Bosni i Hercegovini, zbog čega Zlatan često ističe povezanost s regijom. Zanimljivo, i Thierry Henry ima posebnu vezu s BiH. Legendarni Francuz godinama je u vezi sa Sarajkom Andreom Rajačić, s kojom ima i djecu. Upravo zato ne čudi što je Brenin hit izazvao osmijehe i dobro raspoloženje u studiju.

Henry Thierry i Andrea Rajačić - 3 Foto: Instagram

Henry Thierry i Andrea Rajačić - 2 Foto: Instagram

Henry Thierry i Andrea Rajačić - 1 Foto: Instagram

Video je u kratkom roku prikupio tisuće pregleda i komentara, a mnogi su istaknuli kako ih je oduševilo što Ibrahimović ni na velikoj svjetskoj pozornici ne skriva svoju povezanost s Balkanom.

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Zlatan Ibrahimović - 1 Foto: Profimedia

Zlatan Ibrahimović - 3 Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da Zlatan javno pokazuje simpatije prema regionalnoj glazbi. Tijekom godina više je puta na društvenim mrežama dijelio sadržaj uz pjesme izvođača s prostora bivše Jugoslavije, zbog čega redovito izaziva pozitivne reakcije među fanovima iz regije.

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Jedno je sigurno – nekoliko taktova Breninog hita bilo je dovoljno da Zlatan još jednom postane tema dana na društvenim mrežama.

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