Tko je tajanstvena ljepotica viđena u društvu najveće F1 senzacije? Snimljeni su na luksuznoj jahti

Dok na stazi niže uspjehe, Kimi Antonelli ovih je dana pažnju privukao i privatnim životom nakon što je snimljen u društvu tajanstvene djevojke na luksuznoj jahti.

Kimi Antonelli trenutačno dominira Formulom 1, a tijekom ljetne stanke privukao je pozornost i izvan staze. Mladi Talijan snimljen je na luksuznoj jahti u društvu nepoznate djevojke, nekoliko mjeseci nakon prekida dugogodišnje veze.

Fotografi su zabilježili opuštene trenutke para tijekom kupanja u moru. Antonelli je nepoznatoj djevojci pružio ruku kako bi joj pomogao da se vrati na jahtu, a zajedno su se družili, razgovarali i igrali badminton. Djevojka je za ovu priliku odabrala bordo bikini, a na brodu su im se pridružili i članovi Kimijeve obitelji, među kojima je bio i njegov otac Marco Antonelli.

Kimi Antonelli Foto: CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Fotografije su odmah potaknule nagađanja o novoj ljubavi, posebno zato što je početkom ove sezone potvrđen njegov prekid s češkom vozačicom Eliškom Babíčkovom, s kojom je bio u vezi dvije godine.

Kimi Antonelli i Eliška Babíčková - 1 Foto: Instagram

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Eliška je tada na društvenim mrežama objasnila da su neko vrijeme pokušavali spasiti vezu, no na kraju su odlučili krenuti svatko svojim putem. Naglasila je i da razlog prekida nije bila nevjera te da u priču nisu bile uključene druge osobe.

Kimi Antonelli Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antonelli iza sebe ima sezonu iz snova. Mladi Talijan trenutno vodi u poretku vozača ispred velikih imena poput Lewisa Hamiltona i Georgea Russella te slovi za jednog od glavnih kandidata za osvajanje svog prvog naslova svjetskog prvaka.

Kimi Antonelli Foto: Instagram

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U Formulu 1 stigao je kao jedan od najvećih talenata svoje generacije. Mercedesovu juniorsku akademiju pridružio se sa samo 12 godina, osvojio naslove u talijanskoj i njemačkoj Formuli 4, a nakon uspješnih nastupa u Formuli 2 brzo je dobio priliku u najjačem automobilističkom natjecanju.

Kimi Antonelli Foto: Instagram

Početkom 2025. zamijenio je Lewisa Hamiltona u Mercedesu, a ove godine već je ispisao povijest. Pobjedom na Velikoj nagradi Kine postao je prvi Talijan koji je slavio na utrci Formule 1 još od Giancarla Fisichelle 2006. godine, dok Italija svjetskog prvaka čeka još od Alberta Ascarija i 1953. godine.

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