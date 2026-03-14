Novog šampiona Formule 1 prije utrke karijere ostavila djevojka, koja je isto ljubiteljica adrenalina

Ljubavni život mladog vozača Formule 1 Kimija Antonellija našao se u središtu pozornosti nakon što je potvrđeno da je prekinuo dvogodišnju vezu s češkom kartingašicom.

Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) s 19 godina i 201 danom postao je najmlađi vozač u povijesti Formule 1 koji je osvojio pole position ostvarivši najbolje vrijeme u subotnjim kvalifikacijama za Veliku nagradu Kine koja će se voziti u Šangaju u nedjelju.

Mladi talijanski vozač već na samom početku svoje karijere u Formuli 1 privlači veliku pažnju javnosti. Njegova debitantska sezona bila je vrlo dinamična, puna uspona i padova, ali i dovoljno impresivna da ga mnogi navijači i stručnjaci vide kao jednu od najvećih zvijezda budućnosti ovog sporta.

Kimi Antonelli Foto: Afp

No, uoči njegove druge sezone u Formuli 1, stigla je i jedna vijest iz privatnog života. Nakon dvije godine veze, Antonelli i njegova djevojka Eliška Babíčková odlučili su krenuti svatko svojim putem.

Prema dostupnim informacijama, njihova je veza započela u listopadu 2023. godine, u razdoblju kada Antonelli još nije nastupao u Formuli 2, ali je upravo tada osvojio naslov prvaka u talijanskoj Formuli 4.

Kimi Antonelli i Eli Foto: Afp

Babíčková se o prekidu oglasila na društvenim mrežama, točnije na Instagramu i TikToku, kako bi razjasnila glasine koje su se pojavile u javnosti.

''Prekid je prilično nedavan jer smo tijekom cijelog veljače Kimi i ja pokušavali riješiti neke stvari. Zapravo nismo bili sigurni u kojem se trenutku naša veza promijenila'', poručila je, prenosi Grand Prix.

Dodala je i kako je u javnosti vidjela mnogo nagađanja i netočnih informacija te je željela razjasniti situaciju.

''Vidjela sam puno spekulacija, lažnih priča i vijesti. To nije u redu. Želim da svi znaju istinu kako se više ne bi širile lažne i neugodne priče. Da, prekinuli smo. Ja sam ta koja je odlučila završiti vezu. Naše vrijednosti su se pred kraj veze jako razlikovale. Nema nikakve velike drame'', objasnila je.

Naglasila je i kako među njima nije bilo nevjere, već je do prekida došlo zbog različitih stavova, vrijednosti i nedostatka osobne usklađenosti.

Zanimljivo je da je Babíčková, baš poput Antonellija, također bila uključena u svijet motorsporta. Tijekom tinejdžerskih godina natjecala se u kartingu, istoj disciplini u kojoj je i mladi Talijan započeo svoj put prema vrhu automobilističkog sporta.

Sam Antonelli zasad se nije javno oglasio o prekidu. Vozač Mercedesa trenutno je fokusiran na početak nove F1 sezone i utrke koje slijede, dok se priprema za izazove koji ga čekaju na stazama diljem svijeta.

Kimi Antonelli i Eliška Babíčková - 1 Foto: Instagram

