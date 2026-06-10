Htjela je odustati od glume, a danas je najtraženije novo lice televizije

Ella Bright mlada je britanska glumica koja je nakon kazališnih početaka na West Endu i zapaženih uloga u serijama "Malory Towers" i "The Crown" svjetsku prepoznatljivost stekla glavnom ulogom Hannah Wells u hit-seriji "Off Campus".

Ljubitelji serije "Off Campus" u posljednje vrijeme ne prestaju pričati o Elli Bright, mladoj britansko-američkoj glumici koja je zahvaljujući ulozi Hannah Wells postala jedno od najtraženijih novih lica televizijske scene.

Iako joj je upravo ova serija donijela globalnu prepoznatljivost, Ella je glumačku karijeru počela graditi mnogo ranije.

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Ella Bright - 5 Foto: Profimedia

Ella Bright - 2 Foto: Profimedia

Rođena je 27. studenoga 2006. u New Yorku, no odrasla je u sjevernom Londonu. Glumom se počela baviti kao dijete, a prvi televizijski nastup ostvarila je još 2015. godine u seriji "Legends". Već tada bilo je jasno da posjeduje veliki talent, zbog čega je ubrzo počela dobivati sve ozbiljnije uloge.

Jeste li čuli za "Off Campus"? Da, super je serija!

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Važan dio njezina odrastanja bilo je kazalište. Godine 2017. ostvarila je svoj debi na londonskom West Endu u predstavi "Harry Potter and the Cursed Child", gdje je igrala Lily Potter Jr. Upravo joj je rad na kazališnim daskama pomogao da stekne iskustvo i samopouzdanje koje će kasnije prenijeti na televizijske i filmske projekte.

Ella Bright - 6 Foto: YouTube Screenshot

Ella Bright - 5 Foto: YouTube Screenshot

Ella Bright - 4 Foto: YouTube Screenshot

Pravi proboj dogodio se 2020. kada je dobila glavnu ulogu Darrell Rivers u popularnoj dječjoj seriji "Malory Towers". Uloga joj je donijela nominacije za BAFTA-u i Children's & Family Emmy Awards te je učvrstila njezin status jedne od najperspektivnijih mladih britanskih glumica. Publika ju je kasnije mogla vidjeti i u Netflixovoj seriji "Kruna", gdje je utjelovila mladu Kate Middleton kako upoznaje princezu Dianu i princa Williama, kao i u filmu "Holmes & Watson".

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Najveći korak u karijeri stigao je 2026. godine kada je dobila glavnu ulogu Hannah Wells u Amazonovoj seriji "Off Campus", nastaloj prema hit romanima Elle Kennedy.

Serija je vrlo brzo postala globalni hit i prikupila milijune gledatelja, a Ella je preko noći postala nova zvijezda među mlađom publikom. Njezina interpretacija talentirane studentice glazbe Hannah Wells, koju je obilježila trauma iz srednje škole, osvojila je i fanove knjiga i nove gledatelje.

Ella Bright - 8 Foto: Profimedia

Ella Bright - 4 Foto: Profimedia

Ella Bright - 1 Foto: Profimedia

Kada je riječ o privatnom životu, Ella je vrlo diskretna. Prema dostupnim informacijama trenutno nije javno poznato da je u vezi, a većinu slobodnog vremena posvećuje poslu i obrazovanju. Nedavno je završila srednjoškolsko obrazovanje u Londonu, a priznala je da je u jednom trenutku čak razmišljala o odustajanju od glume prije nego što je dobila ulogu u "Off Campusu".

Ella Bright - 3 Foto: Profimedia

Off Campus - 3 Foto: Profimedia

Pred Ellom je očito velika budućnost. Druga sezona serije "Off Campus" već je potvrđena, a sama glumica otkrila je da bi se u budućnosti voljela okušati u trilerima i akcijskim projektima.

S obzirom na dosadašnji uspon i popularnost koju je stekla u samo nekoliko mjeseci, mnogi vjeruju da je ovo tek početak karijere mlade glumice o kojoj će se još dugo govoriti.

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