Nikola Moro uz sebe ima veliku podršku: Tko je arhitektica koja je osvojila srce vatrenog?

Petra Moro, djevojačkog prezimena Pulić, samozatajna je supruga hrvatskog reprezentativca Nikole More.

Dok Nikola Moro posljednjih godina gradi uspješnu karijeru u talijanskoj Bologni i hrvatskoj reprezentaciji, njegova supruga Petra Moro uspješno se drži podalje od medijske pozornosti.

Za razliku od brojnih partnerica nogometaša koje su često prisutne na društvenim mrežama i javnim događanjima, Petra svoj privatni život čuva daleko od reflektora.

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Javnost ju je prvi put zamijetila tijekom Nikolinih dana u Dinamu, kada su se zajedno počeli pojavljivati na pojedinim sportskim i društvenim događanjima. Fotografi su ih tako zabilježili i na vjenčanju hrvatskog reprezentativca Tina Jedvaja 2022. godine, kada je Petra još nosila djevojačko prezime Pulić.

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 1 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 2 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 3 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

O njezinom obrazovanju i profesionalnom životu nema mnogo javno dostupnih podataka, osim onoga s LinkedIN-a na kojem piše da je magistrirala arhitekturu. Unatoč tome, poznato je da je Petra godinama uz Nikolu te da ga je pratila kroz najvažnije etape njegove karijere – od Dinama i odlaska u moskovski Dinamo pa sve do transfera u talijansku Bolognu i reprezentativnih nastupa.

Njihova veza, koju su okrunili brakom 2023., razvijala se daleko od medijske pompe, a upravo zato Petra danas slovi za jednu od najdiskretnijih supruga hrvatskih nogometaša. Na društvenim mrežama rijetko dijeli privatne trenutke, a ni Nikola nije sklon javnim istupima o obiteljskom životu.

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nikola Moro i Petra Pulić Moro - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako se o njoj zna znatno manje nego o suprugama nekih drugih hrvatskih reprezentativaca, jasno je da je Petra jedna od najvažnijih osoba u životu Nikole More. Dok on nastupa na najvećim europskim stadionima, ona ostaje njegova najveća podrška izvan terena, daleko od kamera i naslovnica.

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