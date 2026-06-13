Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede''

Nakon dva velika koncerta kojima je do posljednjeg mjesta ispunio Arenu Zagreb, Aco Pejović vraća se pred hrvatsku publiku.

Jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača nastupit će sljedeće godine u najvećoj hrvatskoj dvorani, ovoga puta uz podršku Extra FM-a.

"Radujem se što mogu najaviti svoj koncert u Areni Zagreb 7.5.2027. Kad vratim film i sjetim se prethodnih Arena, jako sam uzbuđen jer znam da zagrebačka publika zna uživati i cijeniti nečiji rad. Jedva čekam", poručio je u showu Extra večer kod voditelja Jasmina Muhameda Alija.

Aco Pejović Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Tijekom više od dva desetljeća karijere Pejović se profilirao kao jedan od najtraženijih regionalnih izvođača, a njegovi koncerti u Hrvatskoj redovito potvrđuju koliko snažnu vezu ima s domaćom publikom. Publiku u Areni očekuje večer tijekom koje će se na repertoaru naći pjesme koje su obilježile njegovu karijeru, među njima "Sve ti dugujem", "Da si tu", "Ne pitaj", "Jednom se živi" i brojne druge. Posebno mjesto imat će i novi glazbeni materijal.

"Bit će novih pjesama, bolje produkcije, gostiju iznenađenja... Svašta će se događati do petog mjeseca", poručuje.

Posebnu naklonost publike stekao je i sudjelovanjem u filmu "Toma", u kojem je interpretirao pjesme legendarnog Tome Zdravkovića. Upravo je kroz taj projekt dodatno potvrdio sposobnost da publici prenese emociju koja je obilježila neke od najvoljenijih pjesama ovih prostora.

Poznato je i kako je veliki ljubitelj nogometa pa s posebnom pažnjom prati Svjetsko prvenstvo.

"Sinoć sam se budio u četiri ujutro da gledam Češku i Južnu Koreju. Radujem se, volim gledati nogomet. Drago mi je što je prvenstvo počelo. Vremenske zone su malo zeznute, ali s obzirom na to da ja noću radim, neće mi biti teško", rekao je.

Aco Pejović u Areni Zagreb - 6 Foto: Premier Media Group/PR

Osvrnuo se i na svog dugogodišnjeg prijatelja Luku Modrića.

"Luka je moj brat, prijatelj. Iskreno ga volim i poštujem. Često se čujemo kad nam obveze dozvoljavaju. Kad se ozlijedio, tad smo se čuli, zanimalo me je li dobro i koliko je ozlijeđen. Bit će u punoj snazi protiv Engleske. Mislim da nakon ovoga više neće ići na svjetska prvenstva, godine stižu, ali on je u nestvarnoj formi. To je čudo. Igrati u tim godinama na tom nivou je neshvatljivo. Borac je, trenira kao da je na početku karijere. Želim im od srca da pobijede", iskreno je rekao Aco.

Dodao je i kako vjeruje u visok plasman hrvatske reprezentacije.

"Vidim da se mnogi klade na Nizozemce, za Francuze znam da imaju ozbiljan tim, a ja ću uvijek biti na strani Luke. Mislim da ćete daleko dogurati, imate sjajnu ekipu", kaže.

Luka Modrić i Aco Pejović - 1 Foto: Instagram

Za kraj je uputio još jedan poziv publici da mu se pridruže na velikom koncertu.

"Pozivam sve koji vole ono što ja radim da 7. svibnja 2027. dođu u Arenu Zagreb. Razmijenit ćemo puno ljubavi i emocija. Vidimo se", zaključio je Pejović, a ulaznice za njegov treći koncert u zagrebačkoj Areni već su dostupne putem sustava upad.hr.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Neočekivana podrška: Bivša zvijezda filmova za odrasle proglasila se Bosankom!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Pronađen je mrtav u autobusu: Život jedne od najvećih zvijezda devedesetih završio je prerano