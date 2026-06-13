Srce nogometne legende osvojila je Sarajka: Izbjegava medije, a evo kako izgleda

Ljubavna priča nogometne legende Thierryja Henryja i lijepe Bosanke Andree Rajačić traje već više od 16 godina, a njihova veza dokaz je da se istinska ljubav može sačuvati i daleko od reflektora svjetske slave.

Dok je Thierry Henry godinama osvajao nogometne terene i gradio status jednog od najvećih napadača svih vremena, njegov privatni život ostao je daleko od reflektora.

Upravo zato mnoge iznenadi podatak da je već gotovo dva desetljeća uz njega Andrea Rajačić, manekenka podrijetlom iz Sarajeva, koja je postala njegova najveća životna podrška.

Thierry Henry i Andrea Rajačić - 6 Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je u Španjolskoj. Prema pisanju medija, Andrea je ondje boravila u posjetu sestri kada ju je upoznao tadašnji nogometaš Barcelone Thierry Henry. Iako je slavnom Francuzu odmah privukla pozornost, trebalo je neko vrijeme da se među njima razvije prava romansa. Svoju vezu javno su potvrdili 2008. godine, nedugo nakon Henryjeva razvoda od britanske manekenke Claire Merry, s kojom ima kćer Téu.

Thierry Henry i Andrea Rajačić - 3 Foto: Profimedia

Thierry Henry i Andrea Rajačić - 5 Foto: Instagram

Andrea je rođena u Sarajevu, a djetinjstvo i obrazovanje obilježili su joj međunarodni putevi. Odrastala je između Bosne i Hercegovine, Kuvajta i Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega tečno govori nekoliko jezika. Upravo joj je takav kozmopolitski životni put pomogao da se snađe u svijetu mode i međunarodnog showbusinessa.

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Za razliku od mnogih partnerica nogometnih zvijezda, Andrea nikada nije željela graditi popularnost na račun Henryjeve slave. Par je tijekom godina dosljedno čuvao privatnost, rijetko dajući intervjue o svojoj vezi i još rjeđe pojavljujući se zajedno na javnim događanjima. Andrea ima čak i zaključane profile na društvenim mrežama.

Thierry Henry i Andrea Rajačić - 4 Foto: Instagram

Thierry Henry i Andrea Rajačić - 8 Foto: Profimedia

Njihovu je vezu dodatno učvrstila obitelj. Andrea i Thierry zajedno imaju troje djece, a obiteljski život organizirali su daleko od medijske pompe. Unatoč Henryjevoj golemoj popularnosti, njihova djeca odrastaju izvan fokusa javnosti, što je bila zajednička odluka para od samog početka.

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Iako se godinama nagađalo o vjenčanju, Andrea i Thierry nikada nisu javno govorili o bračnim planovima. Ono što je sigurno jest da su zajedno više od 16 godina, što ih čini jednim od najstabilnijih parova iz svijeta sporta i showbusinessa.

Thierry Henry Foto: Profimedia

Thierry Henry Foto: Profimedia

Posljednjih godina Henry se proslavio kao televizijski komentator i trener, dok Andrea i dalje bira život izvan svjetala pozornice. Ipak, povremena zajednička pojavljivanja na crvenim tepisima otkrivaju da je njihova ljubav jednako snažna kao i na početku.

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