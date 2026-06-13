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''jedini sam preživio...''

Naš glazbenik skrivao se ispod šešira u šetnji špicom, iza njega je ogromna tragedija o kojoj nam se otvorio

Piše J. C., Danas @ 15:27 Celebrity komentari
Mladen Burnać Mladen Burnać Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Hrvatski glazbenik prošetao je zagrebačkom špicom, a modni detalj koji su svi primijetili bio je njegov veliki crni šešir, zaštitni znak koji je dodatno naglasio njegov prepoznatljivi stil.

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Mladen Burnać prošetao zagrebačkom špicom
''jedini sam preživio...''
Naš glazbenik skrivao se ispod šešira u šetnji špicom, iza njega je ogromna tragedija o kojoj nam se otvorio
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