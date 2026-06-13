Naš glazbenik skrivao se ispod šešira u šetnji špicom, iza njega je ogromna tragedija o kojoj nam se otvorio

Hrvatski glazbenik prošetao je zagrebačkom špicom, a modni detalj koji su svi primijetili bio je njegov veliki crni šešir, zaštitni znak koji je dodatno naglasio njegov prepoznatljivi stil.

Zagrebačka špica i ovoga je puta bila mjesto susreta poznatih lica, a među prolaznicima je posebnu pažnju privukao hrvatski glazbenik Mladen Burnać.

Uvijek prepoznatljiv po svom osebujnom stilu, Burnać je gradskim središtem prošetao u elegantnoj kombinaciji tamnog prugastog sakoa i hlača, crne majice te bijelih tenisica koje su unijele dozu ležernosti u cijeli outfit. Ipak, modni detalj koji je svima prvi zapeo za oko bio je njegov veliki crni šešir širokog oboda, kojim je dodatno naglasio svoj prepoznatljivi imidž.

Mladen Burnać Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Mladen Burnać Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Uz tamne sunčane naočale i opušten korak, glazbenik je djelovao potpuno bezbrižno dok je šetao centrom grada, a njegov modni odabir privlačio je poglede prolaznika. Burnać je još jednom pokazao kako se uz malo hrabrosti i dobar modni detalj može istaknuti iz mase.

Mladen Burnać (Foto: PR) Foto: PR

Posljednjih godina o Burnaću se ne govori samo zbog glazbe, već i zbog zanimljivih životnih priča koje je podijelio s javnošću. U emotivnom intervjuu za IN magazin prisjetio se tragedije koja mu je obilježila život i karijeru.

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Naime, krajem osamdesetih godina, dok je bio član punk sastava Brze banane, doživio je tešku prometnu nesreću u kojoj su poginuli njegov brat Ante, koji je bio menadžer i tekstopisac benda, te prijatelj Mišo. Burnać je tada ostao jedini preživjeli iz automobila. Nakon oporavka, u znak sjećanja na brata i prijatelja objavio je album Brze banane te nastavio graditi uspješnu samostalnu karijeru.

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"1989. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini prezivio u tom autu", prisjetio se Mladen.

Mladen Burnać - 2 Foto: DNEVNIK.hr

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Nakon oporavka u spomen bratu i prijatelju Mladen je objavio album "Brze banane", ali i maksi singl "Oglasi" na kojem su mu kao gosti zapjevali Severina, Ivana Banfić i Sandi, koji su tad bili na počecima karijera.

Malo tko zna da je Burnać osim glazbe gajio i veliku ljubav prema slikarstvu te je jedno vrijeme studirao na Akademiji likovnih umjetnosti. Ipak, glazba je prevagnula, a tijekom karijere ostao je poznat po tome što uvijek voli pomaknuti granice i raditi stvari na svoj način.

Mladen Burnać Foto: Josip Moler / CROPIX

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