Na vrhuncu slave oteta je i silovana, a o stravičnom iskustvu progovorila je tek godinama kasnije

Godinama se nije pojavljivala u javnosti, a njezin nestanak intrigirao je obožavatelje diljem svijeta. Sada je nakon više od desetljeća osvanula nova fotografija Duffy, a brojni fanovi ne kriju oduševljenje njezinim izgledom.

Velška pjevačica Duffy, koja se prije više od deset godina potpuno povukla iz javnosti, ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila njezina nova fotografija.

Riječ je o prvom javno objavljenom kadru pjevačice nakon više od desetljeća. Duffy je ovoga tjedna posjetila kafić Caffi Largo u Pwllheliju u Walesu, gdje se fotografirala s djelatnicima lokala, a fotografija je ubrzo završila na društvenim mrežama.

Duffy - 6 Foto: Profimedia

Osoblje kafića uz fotografiju je napisalo: ''Poznata pjevačica iz Nefyna, Amy Duffy, jutros je svratila u naš kafić. Uvijek je lijepo vidjeti lokalne talente kako podržavaju lokalna mjesta.''

Na fotografiji Duffy pozira nasmiješena, sa svojom prepoznatljivom plavom kosom, a mnogi obožavatelji komentirali su kako izgleda sretno i zadovoljno.

Pjevačica je svjetsku slavu stekla 2008. godine zahvaljujući velikom hitu Mercy i albumu Rockferry, za koji je osvojila tri BRIT nagrade, Grammy te prestižnu nagradu Ivor Novello.

Duffy - 1 Foto: Profimedia

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No samo nekoliko godina kasnije nestala je iz javnosti bez objašnjenja. Tek 2020. godine otkrila je šokantnu pozadinu svog povlačenja. U emotivnoj ispovijesti priznala je da je bila drogirana, oteta i silovana te da je zbog traume godinama živjela daleko od očiju javnosti.

U dugom eseju objavljenom na Instagramu pod naslovom The 5th House opisala je kako je tijekom proslave svog 26. rođendana 2010. godine bila meta napada te kako je drogirana u restoranu.

Duffy - 3 Foto: Profimedia

Potom je odvedena u inozemstvo, gdje je silovana, nakon čega je vraćena kući i četiri tjedna držana zatočena u vlastitom domu.

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Duffy je izjavila da se, nakon što ju je počinitelj – kojeg nije imenovala – silovao u hotelu, bojala da će je ubiti, no uspjela je pobjeći iz njegovih ruku.

''Istina je, i molim vas vjerujte mi da sam sada dobro i sigurna, bila sam silovana, drogirana i nekoliko dana držana zatočena. Mnogi od vas pitali su se što mi se dogodilo, kamo sam nestala i zašto. Pitate se zašto nisam odlučila koristiti svoj glas kako bih izrazila svoju bol? Nisam željela svijetu pokazati tugu u svojim očima. Pitala sam se kako mogu pjevati iz srca ako je ono slomljeno'', napisala je, prenosi Daily Mail.

Duffy - 4 Foto: Profimedia

Danas, 16 godina nakon tog traumatičnog razdoblja, Duffy polako gradi svoj povratak na glazbenu scenu. Nedavno je najavila intimni koncert u Londonu na kojem će predstaviti nove pjesme, a u pripremi je i dokumentarni film o njezinu životu za Disney+.

Nova fotografija tako je razveselila njezine obožavatelje diljem svijeta, koji se nadaju da je pred Duffy novo i sretnije životno poglavlje.

Duffy - 5 Foto: Profimedia

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