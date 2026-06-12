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odjeknulo među navijačima

Neočekivana podrška: Bivša zvijezda filmova za odrasle proglasila se Bosankom!

Piše E. G., 12.06.2026 @ 23:52 Celebrity komentari
Mia Khalifa Mia Khalifa Foto: Instagram

Mia Khalifa nasmijala je pratitelje tijekom Svjetskog prvenstva porukom da je "Bosanka", otkrivši tako da je među reprezentacijama za koje navija i Bosna i Hercegovina.

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