Neočekivana podrška: Bivša zvijezda filmova za odrasle proglasila se Bosankom!

Mia Khalifa nasmijala je pratitelje tijekom Svjetskog prvenstva porukom da je "Bosanka", otkrivši tako da je među reprezentacijama za koje navija i Bosna i Hercegovina.

Bivša zvijezda filmova za odrasle i jedna od najpraćenijih internetskih osoba Mia Khalifa pokazala je da pomno prati događanja na Svjetskom prvenstvu 2026.

Na društvenoj mreži X objavila je duhovitu poruku u kojoj je otkrila kako tijekom turnira mijenja navijačke boje ovisno o tome koja reprezentacija igra.

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Today I am Bosnian, later this evening I am Paraguayan. Tomorrow at 6pm I am Moroccan, and at 9pm I am Haitian. — Mia K. (@miakhalifa) June 12, 2026

"Danas sam Bosanka, kasnije večeras sam Paragvajka. Sutra u 18 sati sam Marokanka, a u 21 sat Haićanka", napisala je Khalifa u objavi koja je brzo privukla velik broj reakcija korisnika društvenih mreža.

Mia Khalifa - 1 Foto: Profimedia

Mia Khalifa - 3 Foto: Profimedia

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Objava je posebno oduševila navijače Bosne i Hercegovine, budući da je Mia upravo tijekom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade poručila da navija za "Zmajeve". Njezina poruka ubrzo se proširila među navijačima, koji su je dočekali s oduševljenjem i brojnim komentarima podrške.

Navijači u fan-zoni u Sarajevu - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Navijači u fan-zoni u Sarajevu - 4 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mia Khalifa poznata je kao velika ljubiteljica sporta te redovito komentira nogometna, košarkaška i druga sportska događanja. Tijekom velikih natjecanja često se uključuje u rasprave na društvenim mrežama, a njezine objave nerijetko postaju viralne.

Iako je navijačke simpatije ovoga puta podijelila između nekoliko reprezentacija, jasno je da je Bosna i Hercegovina bila među ekipama koje su privukle njezinu pozornost na početku Svjetskog prvenstva.

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