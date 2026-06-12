Usred utakmice BiH i Kanade kamere su uhvatile zvijezdu hit-filmova: "Skenira teren za svoj klub"

Ryan Reynolds snimljen je na tribinama utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026., gdje je bodrio reprezentaciju Kanade.

U povijesnoj utakmici između Kanade i Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. u Torontu pažnju gledatelja nije privukao samo nogomet. Na tribinama BMO Fielda snimljen je i jedan od najpoznatijih Kanađanina današnjice, holivudski glumac Ryan Reynolds, koji je bodrio reprezentaciju svoje zemlje.

Detalje o utakmici čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Zvijezda filmova "Deadpool", "Free Guy" i "The Proposal" često ističe svoj ponos prema Kanadi, pa ne čudi što nije propustio utakmicu kojom je njegova domovina otvorila nastup na prvom Svjetskom prvenstvu koje se igra i na kanadskom tlu.

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Ryan Reynolds - 1 Foto: Screenshot

Reynoldsovo pojavljivanje oko 35. minute utakmice izazvalo je veliko zanimanje navijača i fotografa, a njegove fotografije s tribina ubrzo su obišle svjetske medije.

Iako ga većina poznaje kao jednog od najuspješnijih glumaca svoje generacije, Reynolds je posljednjih godina postao ozbiljno povezan sa svijetom nogometa.

Blake Lively i Ryan Reynolds - 7 Foto: Profimedia

Blake Lively i Ryan Reynolds (Foto: Instagram) - 1 Foto: Instagram

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Zajedno s glumcem Robom McElhenneyjem 2020. godine kupio je velški klub Wrexham AFC, koji je pod njihovim vlasništvom doživio nevjerojatan uspon. Priča o klubu pretvorena je u nagrađivanu dokumentarnu seriju Welcome to Wrexham, a Reynolds se prometnuo u jednog od najpoznatijih ambasadora nogometa izvan sportskih krugova.

📸 - Ryan Reynolds enjoying the Canada vs. Bosnia game. pic.twitter.com/X0RvFeqDX3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 12, 2026

Njegova ljubav prema nogometu nije stala na Wrexhamu. Reynolds je posljednjih godina redovito viđen na utakmicama, sudjeluje u promociji sporta te često govori o tome kako ga upravo nogomet povezuje s navijačima diljem svijeta. Zato je njegov dolazak na utakmicu Kanade protiv Bosne i Hercegovine bio sasvim logičan potez – kao navijač, ali i kao čovjek koji je posljednjih godina postao dio nogometne zajednice.

Ryan Reynolds i Blake Lively - 3 Foto: Profimedia

Ryan Reynolds i Hugh Jackman (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Nisam znao da je Kanađanin", "Ryan Reynolds u razmišljanju o kupovini novog kluba nakon ovog stresa", "Brat aktivno skenira teren da vidi postoji li kanadski branič za jeftinu cijenu kako bi potpisao za Wrexham","Ryan Reynolds uživa u nogometu kao i svi mi", komentirali su korisnici X-a.

Dok su se na terenu za bodove borili reprezentativci dviju zemalja, Reynolds je s tribina uživao u atmosferi jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu, potvrdivši još jednom koliko mu nogomet danas znači u životu.

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