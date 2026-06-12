Supruga Edina Džeke oglasila se emotivnom objavom uoči velike utakmice Bosne i Hercegovine!

Amra Džeko uoči prve utakmice Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade javno je poželjela sreću suprugu Edinu Džeki objavivši dirljivu fotografiju na kojoj grli sina Danija.

Dok su navijači Bosne i Hercegovine s nestrpljenjem iščekivali prvu utakmicu svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade, posebnu podršku kapetanu Edinu Džeki pružila je njegova supruga Amra Džeko.

Nekadašnja manekenka i najpoznatija bosanskohercegovačka žena nogometaša, koja je s djecom otputovala u Torontu, na društvenim mrežama podijelila je dirljivu fotografiju na kojoj se nogometaš grli sa sinom Danijem, a uz objavu je kratko napisala: "Sretno tata."

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Fotografija je u kratkom roku privukla brojne reakcije pratitelja, koji su bili oduševljeni toplim obiteljskim trenutkom uoči jednog od najvažnijih susreta u Džekinoj reprezentativnoj karijeri. Edin na fotografiji nježno grli sina, dok mali Dani svom ocu pruža podršku prije izlaska na teren i početka svjetske smotre.

Edin i Amra Džeko - 2 Foto: Afp

Amra Džeko - 4 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Amra i Edin Džeko godinama slove za jedan od najskladnijih sportskih parova u regiji. Bivša manekenka i poduzetnica redovito prati suprugovu karijeru, a ni ovoga puta nije propustila javno mu poželjeti sreću u velikom izazovu koji je čekao reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Amra Džeko - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Amra Džeko - 6 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U trenucima kada su oči cijele zemlje bile uprte u teren, upravo je ova jednostavna, ali emotivna objava pokazala koliko obiteljska podrška znači sportašima na najvećoj svjetskoj pozornici. Fotografija Edina i Danija tako je postala jedan od najdirljivijih prizora uoči susreta Bosne i Hercegovine i Kanade.

Sve o utakmici između Kanade i Bosne i Hercegovine pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Kako su se Kanađani okupili, pogledajte OVDJE.

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