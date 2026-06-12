Ana Uršula Najev u novom videu objavila uzbudljivu vijest!

Zvijezda serije Kumovi otkrila je kako nakon čak šest godina priprema uskoro predstavlja veliki glazbeni spektakl posvećen nezaboravnoj Amy Winehouse.

Glumica i pjevačica Ana Uršula Najev, koju publika obožava kao Luce u popularnoj seriji ''Kumovi'', najavila je novi glazbeni projekt koji će zasigurno razveseliti brojne obožavatelje.

Na svojim društvenim mrežama otkrila je kako 22. srpnja priprema veliki koncert posvećen jednoj od najvećih glazbenih ikona 21. stoljeća – Amy Winehouse. Iako lokacija još uvijek nije otkrivena, poznato je da će ulaznice uskoro biti puštene u prodaju.

Nije tajna da je upravo Amy Winehouse jedna od njezinih najvećih glazbenih inspiracija, a glumica i pjevačica već je ranije isticala koliko je cijeni kao umjetnicu i autoricu. Upravo zato ovaj projekt za Anu Uršulu ima posebno značenje.

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Na Instagramu je podijelila i video na kojem pjeva jedan od hitova Amy uz opis: ''Daj dite materi''.

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Publiku očekuje večer ispunjena najvećim hitovima prerano preminule britanske glazbenice, među kojima su "Back to Black", "Rehab", "Valerie" i brojne druge pjesme koje su obilježile jednu generaciju.

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Početkom svibnja Uršula je imala i poseban nastup, o čemu se radilo pogledajte OVDJE.

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