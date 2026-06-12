Poslušajte kako ''Dao bi' sto Amerika'' Jasmina Stavrosa zvuči u navijačkoj verziji!

Uz navijačke rekvizite, pjesmu i dobro raspoloženje, ekipa Antene Zagreb pokazala je kako izgleda pravo navijačko zagrijavanje uoči prvog nastupa Vatrenih na prvenstvu.

Odbrojavanje do prve utakmice Hrvatske protiv Engleske 17. lipnja ulazi u završnicu, a navijačka euforija iz dana u dan sve je veća. Za dodatnu dozu optimizma i dobrog raspoloženja pobrinula se Antena Zagreb koja je predstavila novi Bullhit.

Ovoga puta, Luka Bulić je inspiraciju pronašao u velikom hitu legendarnog Jasmina Stavrosa "Dao bi' sto Amerika", koji je u parodijskoj obradi dobio novo, nogometno ruho.

"Htjeli smo dodatno zagrijati atmosferu na samom početku prvenstva. Teško da ćemo svi do Amerike, ali dobru atmosferu možemo stvoriti i doma. A naši neka samo pobjeđuju, inspiracije za nove Bullhite sigurno neće nedostajati", rekao je Bulić.

Novi Bullhit Antene Zagreb prati i energičan videospot u kojem se pojavljuje cijela ekipa radija, odjevena u prepoznatljive crveno-bijele kockice. Uz navijačke rekvizite, pjesmu i dobro raspoloženje, ekipa Antene Zagreb pokazala je kako izgleda pravo navijačko zagrijavanje uoči prvog nastupa Vatrenih na prvenstvu. Baš kao i milijuni navijača diljem Hrvatske, priželjkuju da se hrvatska reprezentacija kući vrati s još jednim velikim rezultatom.

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