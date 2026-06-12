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Poslušajte kako ''Dao bi' sto Amerika'' Jasmina Stavrosa zvuči u navijačkoj verziji!

Piše showbuzz.hr, Danas @ 12:38 Zanimljivosti komentari
Luka Bulić Luka Bulić Foto: Screenshot

Uz navijačke rekvizite, pjesmu i dobro raspoloženje, ekipa Antene Zagreb pokazala je kako izgleda pravo navijačko zagrijavanje uoči prvog nastupa Vatrenih na prvenstvu.

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