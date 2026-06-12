Sjećate se policajke Alme iz Na granici? Ljubila je našeg glumca, a evo gdje je danas

Tijana Pečenčić kao Alma u ''Na granici'' - 2 Foto: Nova TV

Hrvatski gledatelji obožavali su je kao Almu u seriji ''Na granici'', no iza osmijeha glumice Tijane Pečenčić krije se životna priča obilježena velikim uspjesima, medijski praćenom ljubavi i povlačenjem iz javnosti.

Iako je regionalnu popularnost stekla kao kadetkinja Zimče u hit-seriji ''Vojna akademija'', hrvatski gledatelji Tijanu Pečenčić najviše pamte kao simpatičnu policajku Almu Sučić iz serije ''Na granici''. Njezina karijera proteže se kroz brojne televizijske projekte, a životni put doveo ju je od dječjeg kazališta u Beogradu do statusa jedne od najprepoznatljivijih glumica na ovim prostorima.

Tijana Pečenčić rođena je 22. prosinca 1986. godine u Beogradu. Ljubav prema glumi razvila je još u mladosti, a profesionalno obrazovanje stekla je na Akademiji umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Nebojše Dugalića. Već tijekom studija nastupala je u dječjem kazalištu Pan Teatar, gdje je stjecala prva iskustva na sceni.

Tijana Pečenčić - 1 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Prve televizijske uloge ostvarila je početkom 2010-ih, no pravi proboj dogodio se 2012. godine kada je utjelovila Milicu Zimonjić Zimče u seriji ''Vojna akademija''. Upravo joj je ta uloga donijela veliku popularnost u Srbiji i regiji te otvorila vrata novim projektima.

Tijana Pečenčić - 3 Foto: Instagram

Nedugo potom stigao je poziv iz Hrvatske. Tijana je dobila jednu od glavnih uloga u popularnoj seriji ''Kud puklo da puklo'', gdje je glumila Dianu Murgić. Snimanje te serije pokazalo se važnim ne samo za njezinu karijeru nego i za privatni život jer je upravo tada upoznala hrvatskog glumca Janka Popovića Volarića.

Janko Popović Volarić i Tijana Pečenčić - 1 Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Janko Popović Volarić i Tijana Pečenčić - 2 Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Njihova ljubavna priča započela je 2015. godine i ubrzo privukla pozornost medija s obje strane granice. Iako su vezu u početku držali podalje od javnosti, kasnije su zajedno dolazili na brojna događanja i važili za jedan od najomiljenijih regionalnih glumačkih parova. Veza je završila 2017. godine, a kao jedan od razloga često se navodila udaljenost između Zagreba i Beograda. Unatoč prekidu, ostali su u dobrim odnosima.

Galerija 9 9 9 9 9

Hrvatskoj publici ipak je najbliža ostala kroz ulogu Alme Sučić u seriji ''Na granici''. Kao vedra i srčana policajka osvojila je gledatelje, a mnogi i danas pamte njezinu potajnu zaljubljenost u Krešu kojeg je glumio Momčilo Otašević, kao i duhovite scene sa Zlatanom Zuhrićem Zuhrom. Alma je postala jedan od najomiljenijih likova serije, a Tijana jedno od prepoznatljivih lica domaće televizijske publike.

Tijana Pečenčić kao Alma u ''Na granici'' - 4 Foto: Nova TV

Tijana Pečenčić kao Alma u ''Na granici'' - 3 Foto: Nova TV

Osim u spomenutim serijama, ostvarila je zapažene nastupe u projektima ''Žene sa Dedinja'', ''Kolo sreće'', ''Po tamburi'' i drugim televizijskim i filmskim ostvarenjima.

Nakon prekida s Volarićem i nekoliko intenzivnih godina pod reflektorima, Tijana se povukla iz medija i počela rjeđe istupati u javnosti.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Nataša Bekvalac i zgodna sestra pozirale u badićima: Ljetne fotke plavuša skupile su 12 tisuća lajkova

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Gdje je nestala bivša feminemka? Ljubi BiH reprezentativca, a živi daleko od Hrvatske