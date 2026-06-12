Nataša Bekvalac i zgodna sestra pozirale u badićima: Ljetne fotke plavuša skupile su 12 tisuća lajkova

Nataša Bekvalac u centru pozornosti našla se zajedno sa svojom sestrom Kristinom, s kojom je pozirala u atraktivnoj ljetnoj kampanji i oduševila pratitelje na društvenim mrežama.
Srpska pjevačica Nataša Bekvalac privukla je pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama, ovoga puta objavivši niz ljetnih fotografija na kojima pozira sa svojom sestrom Kristinom Bekvalac.3 vijesti o kojima se priča "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri rijetko se pojavljuje Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije
Sestre Bekvalac pokazale su zavidnu formu u atraktivnim kupaćim kostimima tijekom odmora uz more. Na jednoj fotografiji poziraju ispred kampera na pješčanoj plaži, dok su na drugoj uživale u vožnji biciklom pod suncem, stvarajući pravu ljetnu razglednicu.
Nataša i Kristina Bekvalac - 2 Foto: Instagram
Fotografije su nastale u sklopu modne kampanje za kolekciju kupaćih kostima, a sestre su još jednom dokazale zašto ih mnogi smatraju jednim od najatraktivnijih sestarskih tandema na regionalnoj javnoj sceni.
Nataša i Kristina Bekvalac - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je nestala bivša feminemka? Ljubi BiH reprezentativca, a živi daleko od Hrvatske
Objava je u kratkom roku prikupila 12 tisuća lajkova, a fanovi su posebno istaknuli koliko Nataša i Kristina nalikuju jedna drugoj te koliko obje izgledaju besprijekorno.
Nataša Bekvalac - 3 Foto: Instagram
Nataša Bekvalac i sestra Kristina Foto: Instagram
''Zgodnice'', ''Djevojke, baš ste zgodne'', ''Top ste top!'', ''Lutke...'', ''Dvije seksi plavuše'', neki su od komentara.
Pogledaji ovo Celebrity Ana Uršula Najev u novom videu objavila uzbudljivu vijest!
Galerija 13 13 13 13 13
OVDJE zavirite u luksuznu kuhinju Nataše Bekvalac.
Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Naslovnica Samo mjesec dana nakon poroda! Diletta Leotta pojavila se na Svjetskom prvenstvu u mini haljini
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kći Nives Celzijus zaplesala s ocem Dinom Drpićem na maturalnoj zabavi, jako se promijenio!