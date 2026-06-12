Nataša Bekvalac i zgodna sestra pozirale u badićima: Ljetne fotke plavuša skupile su 12 tisuća lajkova

Nataša Bekvalac u centru pozornosti našla se zajedno sa svojom sestrom Kristinom, s kojom je pozirala u atraktivnoj ljetnoj kampanji i oduševila pratitelje na društvenim mrežama.

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac privukla je pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama, ovoga puta objavivši niz ljetnih fotografija na kojima pozira sa svojom sestrom Kristinom Bekvalac.

Sestre Bekvalac pokazale su zavidnu formu u atraktivnim kupaćim kostimima tijekom odmora uz more. Na jednoj fotografiji poziraju ispred kampera na pješčanoj plaži, dok su na drugoj uživale u vožnji biciklom pod suncem, stvarajući pravu ljetnu razglednicu.

Nataša i Kristina Bekvalac - 2 Foto: Instagram

Fotografije su nastale u sklopu modne kampanje za kolekciju kupaćih kostima, a sestre su još jednom dokazale zašto ih mnogi smatraju jednim od najatraktivnijih sestarskih tandema na regionalnoj javnoj sceni.

Nataša i Kristina Bekvalac - 1 Foto: Instagram

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Objava je u kratkom roku prikupila 12 tisuća lajkova, a fanovi su posebno istaknuli koliko Nataša i Kristina nalikuju jedna drugoj te koliko obje izgledaju besprijekorno.

Nataša Bekvalac - 3 Foto: Instagram

Nataša Bekvalac i sestra Kristina Foto: Instagram

''Zgodnice'', ''Djevojke, baš ste zgodne'', ''Top ste top!'', ''Lutke...'', ''Dvije seksi plavuše'', neki su od komentara.

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OVDJE zavirite u luksuznu kuhinju Nataše Bekvalac.

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