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tragična priča

Pronađen je mrtav u autobusu: Život jedne od najvećih zvijezda devedesetih završio je prerano

Piše E. G., Danas @ 07:25 Zanimljivosti komentari
Scott Weiland - 2 Scott Weiland - 2 Foto: Afp

Scott Weiland, legendarni frontmen Stone Temple Pilotsa i Velvet Revolvera, obilježio je grunge eru svojim jedinstvenim glasom i karizmom, no unatoč velikom uspjehu, život su mu obilježile traume, dugogodišnja ovisnost i osobni demoni koji su ga na kraju doveli do prerane smrti.

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