Novi rekord u kinima: ''Michael'' postao najveći biografski hit u povijesti

Biografski film o Michaelu Jacksonu nastavlja nizati uspjehe te je preuzeo titulu najuspješnijeg biografskog filma u povijesti.

Sedamnaest godina nakon smrti Michaela Jacksona, interes za život i karijeru čovjeka kojeg su milijuni obožavatelja prozvali ''Kraljem popa'', ne pokazuje znakove slabljenja. Naprotiv, njegov biografski film ''Michael'' upravo je postao najuspješniji biografski film svih vremena.

Michael Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Michael - 4 Foto: Profimedia

Film redatelja Antoinea Fuquee prestigao je dosadašnjeg rekordera ''Bohemian Rhapsody'', koji je pratio život Freddieja Mercuryja. Prema dostupnim podacima, ''Michael'' je od premijere krajem travnja zaradio više od 911 milijuna dolara na svjetskim kino-blagajnama, čime je nadmašio ukupnu zaradu filma o legendarnom pjevaču grupe ''Queen''.

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U naslovnoj ulozi nalazi se Jaafar Jackson, nećak pokojne glazbene ikone, kojemu je ovo ujedno i prvo veliko filmsko ostvarenje. Film prati Jacksonov put od dječjih dana u sastavu ''Jackson Five'' pa sve do trenutka kada je postao jedna od najvećih zvijezda u povijesti glazbene industrije.

Michael - 3 Foto: Profimedia

Već tijekom prvog vikenda prikazivanja bilo je jasno da bi film mogao postati veliki hit. Ostvario je rekordno otvaranje među biografskim filmovima, zaradivši više od 217 milijuna dolara globalno te postavši najuspješnije otvaranje jednog glazbenog biografskog filma u povijesti.

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Iako kritičari nisu bili jednoglasno oduševljeni, publika je reagirala potpuno drukčije. Dio recenzenata zamjerio je autorima što u filmu nisu detaljnije obrađene kontroverze koje su obilježile posljednje godine Jacksonova života, uključujući optužbe za seksualno zlostavljanje djece koje je pjevač tijekom života negirao. Unatoč tome, gledatelji diljem svijeta masovno su pohrlili u kina.

Michael - 5 Foto: Profimedia

Film je snimljen s budžetom od oko 200 milijuna dolara, a njegov komercijalni uspjeh već ga je svrstao među najveće kino-hitove godine. Analitičari procjenjuju da bi Michael u nadolazećim tjednima mogao prijeći i granicu od milijardu dolara zarade, čime bi dodatno učvrstio svoje mjesto među najuspješnijim filmskim ostvarenjima posljednjih godina.

Michael - 6 Foto: Profimedia

Michael Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Čini se da Michael Jackson i gotovo dva desetljeća nakon smrti ostaje globalni fenomen čija priča i dalje privlači publiku diljem svijeta.

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