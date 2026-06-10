Prvo dijete rodila je s 46 godina i danas kaže da joj je to bila najbolja odluka u životu

Geena Davis postala je majka tek u kasnim četrdesetima, što danas smatra jednom od najboljih odluka u životu. Iako danas ima 70 godina, ističe da se iznutra i dalje osjeća puno mlađe nego što njezine godine pokazuju.

Holivudska glumica Geena Davis (70) otvoreno je progovorila o svom životnom putu, majčinstvu i starenju, naglašavajući kako danas s velikom sigurnošću smatra da joj je kasnije majčinstvo donijelo više mira, zrelosti i drugačiju perspektivu na život.

Zvijezda kultnog filma Thelma i Louise prvo dijete, kćer Alizeh, dobila je s 46 godina, dok je blizance Kiana i Kaaisa rodila s 48 godina. Djecu je dobila s bivšim partnerom Rezom Jarrahyjem, s kojim je kasnije prekinula vezu 2017. godine.

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Danas ističe kako joj je posebno drago što je ulogu majke doživjela tek u kasnijoj životnoj dobi jer smatra da tada više nije gledala na svijet na isti način kao u mladosti.

''Jako mi je drago što sam djecu dobila kasnije u životu jer sam se do tada uvelike promijenila. Imala sam potpuno drukčiju perspektivu. Na ekranu sam bila opaka žena puno prije nego što sam to postala u stvarnom životu, ali igranje snažnih i hrabrih žena zaista me promijenilo. Njihova snaga i hrabrost prenijele su se i na mene'', rekla je za The Times.

Geena Davis Foto: Profimedia

Dodala je i kako vjeruje da je upravo to životno iskustvo, ali i godine provedene u Hollywoodu, oblikovalo njezin karakter i pripremilo je za majčinstvo na potpuno drugačiji način nego što bi to bio slučaj u mlađoj dobi.

Geena je tijekom karijere često glumila snažne i kompleksne ženske likove, a danas kaže da su upravo te uloge imale velik utjecaj na njezinu osobnost i samopouzdanje koje je kasnije prenijela i u privatni život.

Osim o majčinstvu, glumica se osvrnula i na starenje, temu o kojoj govori bez zadrške i bez straha od javnog mišljenja.

Geena Davis Foto: Profimedia

''Opuštena sam po pitanju starenja. Izvana izgledate starije, ali iznutra ste i dalje ista osoba kakva ste oduvijek bili'', poručila je.

Naglasila je i da se, unatoč godinama i činjenici da je nedavno proslavila 70. rođendan, u svojoj glavi i dalje osjeća znatno mlađe — kao da ima 35 godina.

''U mojoj glavi i dalje imam 35'', rekla je, dodajući kako je upravo toliko imala u vrijeme kada je Thelma i Louise postao jedan od najpoznatijih filmova njezine karijere.

Geena Davis - 2 Foto: Afp

Iako se njezin privatni život tijekom godina mijenjao, Geena Davis danas naglašava da joj je obitelj najveći prioritet. S posebnom toplinom govori o svojoj djeci, a bivšeg partnera Rezu Jarrahyja opisuje kao ''fantastičnog oca'', unatoč tome što su se njihovi putevi razišli.

Svojim iskustvom Geena Davis danas često ističe kako ne postoji pravo vrijeme za važne životne odluke, poručujući da svatko ima svoj ritam i put, koji ne mora odgovarati društvenim očekivanjima.

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